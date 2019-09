Demi: 'Mislili su da bolujem od raka jer sam bila jako mršava'

Nakon što je u svojim memoarima otkrila da je u mladosti bila žrtva silovanja, potom da je sa suprugom Ashtonom Kutcherom (41) bila trudna te izgubila dijete spontanim pobačajem, rekla je kako je upravo na njegov nagovor pristala i na seks u troje. Glumica Demi Moore (56) prisjetila se i svog bliskog susreta sa smrću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, 2012. uzela je bizarnu kombinaciju droga, a potom joj je pozlilo. Bilo je to kada je izlazila sa svojom kćerkom Rumer Willis (31), koja je u to doba imala 23 godine, a glumica je tada htjela isprobati sve što su u to vrijeme konzumirali mladi s kojima se družila. Tako je najprije udahnula dušikov oksid, bezbojan plin slatkastog mirisa, koji djeluje opojno. Poslije je zapalila džoint sa sintetičkom marihuanom, nazvanom 'vrag'. Ta je kombinacija dovela Demi do napadaja, nakon čega je, kako kaže, doživjela izvantjelesno iskustvo.

Foto: DPA/Pixsell

- Sve mi se zamaglilo i u jednom trenu kao da sam izašla iz vlastitog tijela i gledala samu sebe od gore. Oko mene su se mijenjale boje i pomislila sam kako je ovo možda moja šansa da ostavim svu bol i sramotu od života iza sebe - stoji u memoarima. Netko od ljudi nazvao je hitnu pomoć, a kada su liječnici stigli, zbog njezine izrazite mršavosti i izgleda, bili su uvjereni da glumica boluje od raka te da je na samrti. Demi Moore završila je u bolnici, a nakon što se, zbog svega, udaljila i od kćeri, napuštena od sviju ipak je potražila pomoć i otišla na rehabilitaciju.

To je bio period njezina života kada se tek rastala od Ashtona Kutchera, te se udaljila i od još jednog bivšeg supruga, Brucea Willisa (64), kao i druge dvije kćeri koje je dobila s njim, Scout (28) i Tallulah (25).

Američka glumica podigla je puno prašine svojom knjigom 'Inside Out' u kojoj je otvorila je dušu. Opisala je svoje putovanje od, kako je rekla, američkog 'ništa' do holivudskog 'svega o čemu ste ikada sanjali'.