Demi Moore otkrila je posebnu anegdotu iz braka s Willisom

Ovo je malo osobna stvar, ali Bruce je imao svaki tjedan dan Neila Diamonda, rekla je Demi Moore u srijedu tijekom razgovora s Kate Hudson na posebnoj projekciji novog filma 'Song Sung Blue' u Soho Houseu u Los Angelesu.

Objasnila je kako ju film podsjeća na rane dane njezina braka s Bruceom Willisom, s kojim ima tri kćeri - Rumer (37), Scout (34) i Tallulah (31).

- Pustio bi Neila Diamonda, a ja bih pitala: ‘Što se događa? A on bi rekao: ‘Ne, danas je Dan Neila Diamonda - prisjetila se Moore.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Prema pisanju Daily Maila, Moore je dodala da je Willis 'glumio Neila cijeli dan'.

- To je radio godinama. Bio je veliki Neilov obožavatelj. A i ja sam - rekla je.

Neil Diamond je 1972. objavio pjesmu 'Song Sung Blue', po kojoj je film dobio ime. Riječ je o biografskom filmu koji prati bračni par Claire i Mikea Sardina, koje glume Hudson i Hugh Jackman, a koji su se 1980-ih odlučili osnovati Neil Diamond tribute grupu. Moore je pohvalila glumu Hudson i Jackmana, kao i djece u filmu. Na projekciji su bili i Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Mark Ruffalo i redatelj David O. Russell.

Moore i Willis bili su u braku od 1987. do 2000. godine. Nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima i zajedno su odgajali djecu. Moore je bila i na njegovu vjenčanju s Emmom Heming Willis.

- Još uvijek volim Demi. Jako smo bliski. Imamo troje djece koju ćemo nastaviti odgajati zajedno i vjerojatno smo sad bliski kao i uvijek. Naše prijateljstvo ne prestaje, a institucije su isključene - rekao je Willis 2009. godine u razgovoru za Rolling Stone.

Foto: Instagram/ kolaž

Moore i Heming tijekom godina su se toliko zbližile da Willisova nova supruga nije željela obnoviti svoje vjenčane zavjete bez prisutnosti njegove bivše supruge.

- Poželjela mi je dobrodošlicu u svojoj obitelji, a ja sam njoj poželjela dobrodošlicu u našoj. Imam veliko poštovanje prema njoj. Imam veliko poštovanje prema onome što su Bruce i Demi napravili kroz svoj razvod, stavljajući svoju djecu na prvo mjesto. Puno sam naučila iz toga i rasla promatrajući to. Bilo joj je važno biti tamo. Bila je na našem vjenčanju i željela sam je ponovno imati tamo. Ne bih to učinila bez nje - rekla je Emma 2019. za Us Weekly.

Willis se 2022. godine povukao iz glume nakon što mu je dijagnosticirana afazija, a kasnije i frontotemporalna demencija. Njegov posljednji projekt bio je 'Detective Knight: Independence' iz 2023. godine. Tijekom snimanja uloga mu je pojednostavljena zbog sve izraženijih kognitivnih poteškoća. Njegovi bliski prijatelji potvrdili su da glumac više ne može čitati ni pisati. Obitelj je kasnije odlučila smjestiti ga u specijalizirani dom s 24-satnom stručnom njegom.

- Ljudi koji nisu prošli kroz ovo često vrlo brzo osuđuju njegovatelje. A ne vide koliko je to zahtjevno - poručila je ranije njegova supruga Emma Heming kritičarima i dodala: 'Ne treba mi da Bruce zna da sam mu supruga. Važno mi je da osjećam povezanost s njim. I osjećam je.'

Par zajedno ima dvije kćeri, Mabel Ray (13) i Evelyn Penn (11).

Foto: Instagram