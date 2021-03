Demi Rose Mawby jedna je od najpopularnijih zvijezda na Instagramu, a danas slavi 26. rođendan. O njoj se najčešće govori kao o modelu s jednim od najboljih dekoltea, ali često zna i nasmijati svoje pratitelje.

POGLEDAJTE VIDEO: Demi Rose u bazenu s pogledom iz snova

Prije nego je sakupila silne pratitelje na Instagramu, družila se sa slavnim reperom Tygom. Dodatnu popularnost osvojila je nakon što se počelo šuškati da je Tyga nakon prekida s Kylie Jenner u njoj pronašao utjehu.

Te glasine počele su kružiti 2016. godine kada je Tyga s Demi objavio fotografiju na Snapchatu. Obožavatelji su iste sekunde počeli uspoređivati Demi i Kylie.

Obožavatelji su tako počeli pisati o njegovom ukusu jer je postalo očito kako reper voli žene s bujnim oblinama kakve imaju Kylie i Demi.

Uskoro je pak otkriveno kako je Demi samo iskoristila priliku da se dobro promovira, što joj je i uspjelo.

Instagram koristi od svoje 18. godine, a mnoštvo pratitelja stekla je i nakon što je počela objavljivati sve 'riskantnije' fotografije.

Godine 2017. dobila je titulu najizazovnije djevojke na Instagramu. To u današnjem 'moru' zgodnih djevojaka na toj platformi nije nimalo lako, no Demi svakako uživa u tituli.

- U školi sam bila prilično popularna na MySpaceu, a to se prebacilo i na Instagram. Bilo mi je malo čudno kad su me ljudi počeli prepoznavati na ulici, no naviknula sam se. - rekla je Demi.

Kada su joj počele stizati ponude za posao, šokirala se. Ipak, ubrzo je potpisala ugovor s jednom modnom agencijom. Njezin poslovni put nije stao ovdje, nešto kasnije lansirala je i vlastitu liniju bikinija za žene s većom stražnjicom. Od svoje ljubavi prema glazbi također je napravila biznis jer na Ibizi radi kao DJ-ica. I godinama kasnije ne stidi se objaviti mnoge golišave fotografije svoga bujnog poprsja i velike stražnjice jer je ova mlada dama ipak svjesna aduta koji joj donose neprekidnu slavu.

Ne krije se ona tako od mini badića i prozirnih haljina, a nekada ipak izabere fotografirati se prekrivena samo cvijećem.

Ipak, čak ni ovom mladoj dami ne cvjeta uvijek cvijeće.

Prije dvije godine doživjela je najteže iskustvo u svom životu. Izgubila je oca Barriea (80) te nakon samo osam mjeseci i majku Christine koja je imala samo 63 godine.

- Teško mi se nositi s time koliko se život mijenja i koliko moram biti snažna. Nije sve savršeno cijelo vrijeme, a nemam uvijek ni dovoljno samopouzdanja - priznala je shrvana i uplakana Demi u nedavno objavljenom Instagram videu.

Objasnila je tada kako se i dalje bori s emocijama te kako se i dvije godine kasnije nije pomirila s teškim i iznenadnim gubitkom svojih roditelja.

Veze koje je imala do sada, nisu uspijevale ali se i dalje nada nekome tko će kroz život biti uz nju.

- Napastovali su me dok sam bila dijete, maltretirali su me u školi i povrijedili su me brojni bliski ljudi. Prošla sam i veliku tugu kada sam izgubila dvoje ljudi koje volim najviše na svijetu. Još pokušavam sve to preboljeti, ali shvaćam da me sve to oblikovalo u osobu kakva sam danas - rekla je na Instagramu.

Demi ovih dana odlučila je ostati raditi na Ibizi što nije šokiralo njezine pratitelje jer ju znaju kao uvijek osunčanu ljubiteljicu zabava, plaža, sunca i prirode.

Ova britanska DJ-ica, manekenka i influencerica niz godina, kako komplimenata, dobiva i mnoštvo negativnih i zajedljivih komentara. Ipak, kaže kako ju nije briga za njih jer uživa u životu kojeg si je uspjela stvoriti. Iako njezina linija dobiva ii negativne komentare, nju to ne dira te se nastavlja oblačiti u svoje omiljene golišave kombinacije.

Bez obzira na to što je svjesna svog atraktivnog izgleda, Demi uvijek govori svojim pratiteljima kako je unutarnja dobrota ključna. Tako ju je pratitelj upitao o najdražem komplimentu kojeg je dobila.

- Najdraži kompliment mi je kada mi ljudi kažu da sam draga i najbrižnija osoba koju su upoznali. – odgovorila je Demi.

Ubrzo je Demi od sebe napravila pravu zvijezdu te postala multimilijunašica.