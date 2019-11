Denis iz Letećeg odreda: 'Zbog supruge sam napisao Zoricu...'

Nova pjesma popularnih bendova 'Vigor' i 'Mejaši' već od prvog dana u radijskom eteru izaziva pažnju, a poslužit će im kao izvrsna uvertira u njihove nove poslovne pothvate.

Tako je njihova 'Suzana' njihov ovogodišnji novi ulazak na nacionalnu top ljestvicu, a već je tri tjedna jedan od najslušanijih hrvatskih singlova. Za uspjeh ove pjesme svakako mogu zahvaliti i njezinu autoru, glazbeniku Denisu Dumančiću (50). Nekadašnji frontmen Letećeg Odreda godinama slovi za zlatnog autora, a dosad je u svojoj karijeri napisao pregršt hitova, a mnoge od njih nazvao je po ženskim imenima. Nakon Ružice, Zorice i Ane, Suzana mu je novi hit.

Foto: PROMO

- Pjesme sa ženskim imenom u naslovu događale su mi se slučajno, ali bilo je i onih inspiriranih stvarnim osobama. Tako sam pjesmu Zorica napisao jer mi je supruga jednom prilikom rekla kako njezino ime ne zvuči baš lirski i da nikad neće biti neke pjesme s njenim imenom. To mi je odjednom postalo izazov i napravio sam s kolegom šaljivi tekst u kojem mi se dugo provlačio prvo taj stih: 'A u zoru Zorica se budi' i dogodila se pjesma - ispričao je.

- Za napisati pjesmu 'Zavela me Ana' izazvao me kolega Nikola iz Mejaša koji je jednom prilikom rekao da bi oni voljeli imat neku 'stvar' u kojoj se spominje nešto kao 'Ana k'o marihuana'.To mi je bilo dovoljno za napisat cijelu stvar u jednom danu jer se u vrijeme naveliko raspravljalo o legaliziranju marihuane. To je možda i najopičenija stvar koju sam ikad napisao - rekao je Denis.

Foto: PROMO

-Za pjesmu 'Suzana' prvo sam imao samo ime jer mi je jako zvučno i melodično. Tek poslije sam krenuo u pisanje kad mi je u pomoć priskočila kolegica Valerija Đurđević i i dogodila se fatalna 'Suzana' koju su 'Mejaši otpjevali sa svojim prijateljima iz grupe 'Vigor' i pjesma se vrlo brzo istaknula. Mislim da će biti pravi hit. 'Sanjao sam moju Ružicu' je gastarbajterska pjesma. To je priča o ljubavi na daljinu. Slučajno ili namjerno, sve te pjesme s imenima bile su za mene fatalne - zaključio je.

Foto: PROMO

Naime, čim su Mejaši na društvenim mrežama otkrili ime nove pjesme, uslijedila su brojna pitanja obožavateljica kad će opjevati njihovo ime. Jer, za očekivati je da nakon 'Zorice' i 'Ane' nastave niz.

