Deniz Baysal: Ostavio me otac, bojala sam se da će me i drugi

Ono na što sam pristala na početku serije nema veze s trenutačnom radnjom. Tko bi rekao da ću s mlađim bratom biti do 40. epizode, a zatim sa starijim bratom, kaže Deniz Baysal (28).

Turska glumica zvijezda je serije 'Fazilet i njezine kćeri', koja se upravo emitira na Novoj TV. Glumi muškobanjastu Hazan, u koju se zaljubio mladi Sinan, crna ovca obitelji Egemen, a poslije i njegov stariji brat Yagiz. Igra tvrdoglavu djevojku, koja drži do svojih principa, što je i presudilo da lijepa Deniz prihvati ulogu muškarače, koja je potpuno suprotna njezinoj ženstvenoj prirodi.

- Ova uloga me je oduševila, Hazan je djevojka koja nikad nije pokazala svoju ženstvenost, a sve to je prouzrokovao loš odnos s majkom, Fazilet. Mnogo je propatila u životu. I Hazan mašta o lagodnom životu za svoju obitelj i sebe, posebice stoga što je odrastala bez oca, ali ne dopušta da njezina majka zna za te snove - rekla je glumica.

Osim uloge Hazan, Deniz je bila oduševljena i neobičnim scenarijem serije. Da se i publici svidjela, svjedoče visoki rejtinzi gledanosti.

- Serija ima sve, tužne i potresne scene, ali i ‘štiklece’ koji gledatelje nasmiju do suza. Prikazuje situacije koje se događaju i u stvarnom životu. Bila sam jako uzbuđena kada sam dobila ulogu. Odlično se slažem s Nazan Kesal, koja igra moju majku Fazilet, i s Afrom Saraçoglu, koja glumi moju mlađu sestru Edže. Imamo sjajnu energiju i nadam se da smo to prenijeli na male ekrane. Zanimljivo je da se radnja ne vrti samo oko Fazilet i njezinih kćeri, to se mijenja iz epizode u epizodu. Mnogo je obrata i neočekivanih raspleta - objasnila je Deniz.

Iako je već godinu i pol u vezi s glazbenikom Barışom Yurtcuom, Deniz ne skriva da se dugo bojala muškaraca. Dijete je rastavljenih roditelja i razmišljala je 'otac me je ostavio, i svi drugi će'.

- Da se oslobodim tih strahova, upisala sam se na reiki - priča glumica.

S dečkom Barışom upoznao ih je menadžer, koji je ujedno i zajednički prijatelj.

- Tako je. Živio reiki! - smije se Deniz.

Oboje puno rade pa je vremena za zajedničke trenutke sve manje. Naporno im je, osjećaju se kao parovi koji se vole na daljinu.

- Često sam na snimanjima, a Barış svira posvuda. Koncerata nikad više. Nije nam to drago, želimo se uvaliti ispred televizora, zagrliti i gledati bilo što. Nažalost, naviknuli smo se. Dođem kući samo prespavati. Baš se malo viđamo - priča Denis, koja se veseli ljetnom odmoru. Serija je, buni se, došla čak do 160 minuta trajanja po epizodi. To smatra nepotrebno dugačkim.

- Hvala Bogu, dobar je rejting pa za to ima opravdanja.

Postoje serije koje traju samo nekoliko epizoda pa se završe. No stvarno je naporno, jedva čekamo odmor. Razmišljamo otići u Ameriku, a potom posjetiti naše obitelji - ističe Deniz.

Turski mediji već neko vrijeme pišu da je trudna. Par još nije demantirao te napise, zato se i pretpostavlja da su točne. Međutim, to ne znači da će uskoro biti vjenčanje.

Prema pisanju turskih tabloida, popularna glumica je odmah nakon saznanja da je u drugom stanju počela raditi pritisak na dečka da je zaprosi. Međutim, njemu se ideja braka nimalo ne sviđa jer navodno želi uživati u momačkom životu i ne vidi problem u tome da glumica rodi njegovo dijete izvan braka. Da stvar bude još gora, mediji im predviđaju i prekid jer glazbenik namjerno dogovara nastupe onih dana kad Deniz ne snima. Već su počela nagađanja i da će Deniz zbog trudnoće napustiti seriju i da, ako bude bilo treće sezone, ona sigurno neće biti dio nje.

Glumica ni o kojoj škakljivoj temi ne želi govoriti. Kaže samo da podržava Barışa, koji je rekao da ne može gledati scene u kojima se ona ljubi s drugim muškarcem. Ističe da ni ona to ne bi mogla gledati. Odbija snimati seksi scene jer im, kaže, ne vidi smisao. Svaka žena ima seksi stranu, ali ne i Deniz. Ističe da njezina slatka, nježnija strana nudi puno više od obnaživanja.

- Možda bih i prihvatila da imaju umjetničko opravdanje, ali takve se scene rade da bi se podigla gledanost serije. Ne pristajem pokazivati svoje tijelo kako bi netko na njemu zaradio - rekla je.

U djetinjstvu je trenirala košarku. Družila se samo s dječacima, oni su joj bili najbolji prijatelji, ali i suparnici na sportskim terenima.

- Često sam pobijedila momke i nikad se nisu naljutili jer smo bili ekipa - smije se.

Glumica dodaje da su joj, kad je u rodnom Izmiru pokušala glumiti, govorili da to nije za nju. Deniz nije odustajala. Išla je s kastinga na kasting i korak po korak, nakon onih sporednih, dobivala sve veće uloge.

- Te manje uloge puno su me toga naučile. Sada gledam svoju izvedbu u toj emisiji i smijehu. Ali to je dobra stvar. Da sam došla iz Izmira u Istanbul bez tog iskustva, možda mi ne bi dali šansu - priča Deniz, kojoj je obitelj velika potpora.

No njezini obiteljski odnosi prilično su, kaže, zapetljani. Brak njezinih roditelja i mami i tati je drugi brak. Iz prvih brakova oboje imaju jednu kćer, Denizine starije sestre.

- I onda su se moji roditelji vjenčali i došla sam ja. Brak nije izdržao, razveli su se kad mi je bilo pet godina. Tata se opet oženio, mama je ostala sama - pojašnjava Deniz.

Glumica brani oca riječima da nije zavodnik niti ženskar nego jednostavno ne zna biti sam. Nakon razvoda Deniz je živjela s mamom, bakom i starijom sestrom. Obitelji koju čine četiri žene ne može, smatra, biti lagano.

- Uvijek je teško kad si bez muškarca koji te čuva, brine se o tebi, obitelji. Mami je također bilo teško, ali nikad se nije žalila. Vrlo je hrabra žena koja je pobijedila i rak dojke. Sve smo prolazili zajedno. Četiri godine poslije karcinom je metastazirao u pluća. Hvala Bogu da je sada sve u redu - govori Deniz.

Djetinjstvo pamti po lakoći odrastanja. Igrala se na ulici, nije bilo, dodaje, ni strahova ni opasnosti kakvih ima danas. Voli gledati serije u kojima glumi, ali nije od onih koji si broje svaku pogrešku. Od ostalih glumica koje se pojavljuju u sapunicama razlikuje je, smatra, iskrenost. Nije od onih koji sanjaju o nekoj ulozi, ali ističe da mladi glumci trebaju imati svoje snove. Sebe opisuje kao istodobno energičnu i krhku mladu ženu. Trudi se nikog ne povrijediti, živjeti časno, ali kad joj netko stane na žulj, zna pokazati zube.

- Ako vidim da sam nešto pogrešno napravila, trudim se ispraviti pogrešku. Kad si nešto zacrtam, želim da se realizira odmah. Opsjednuta sam ‘fair playom’ - kaže.

Dok se nije proslavila, bilo joj je važno što tko misli o njoj. Trudila se ostaviti dobar dojam, udovoljiti svima, no čim je zaradila prvi veliki novac i shvatila što znači biti slavna, promijenila se.

- Zadnje dvije godine shvatila sam mnogo o sebi i životu. Prije sam plakala jer bi mi ljudi nešto rekli. Bilo mi je dovoljno vidjeti njihove poglede da shvatim što misle. Znala sam i tad da im nešto trebam odbrusiti, pokazati da se ne mogu s visoka ophoditi ni s kime, ali prešutjela bih jer im nisam htjela slomiti srce. Otkako sam usredotočena na sebe, manje sam nesretna - priča glumica.

Ljudi je zaustavljaju na ulici, no to silno prepoznavanje nije ništa promijenilo u njezinu životu. Voli ljude koji joj prilaze i govore: 'Mi te jako volimo'. No, ističe, zna razlikovati iskrene fanove serije ili njezine glume od onih koji se žele okoristiti poznanstvom s njom. Nije dopustila da joj slava udari u glavu. Još se druži s istim ljudima s kojima se nalazila i kao djevojka.

- Nije se mnogo toga materijalno promijenilo. Kupila sam si automobil i od većih izdataka to je to. Nisam rastrošna, ne volim nepotrebne troškove. Štedim na svemu, pa čak upotrebljavam ustajale mrvice od kruha za pohanje - priča.

Nikad se ne može umoriti od gledanja filmova Pedra Almodovara. Romane spisateljice Tess Gerritsen, kaže, guta. Ono malo slobodnog vremena voli posvetiti kućnim ljubimcima. Ima dva psa i tri mace koji se dobro slažu.

- Mislim da životinje osjete našu energiju, pa kad mi nismo ljutiti ili nervozni, ni one nemaju zašto biti agresivne - kaže glumica, koja je jako aktivna u udomljavanju napuštenih životinja.

Svako malo na društvenim mrežama dijeli fotografije iz azila i preklinje pratitelje da ih uzmu u svoj dom.

- Ako ijedna životinjica bude udomljena, moja misija je ispunjena - kaže Deniz.