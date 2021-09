Holivudski glumac Johnny Depp (58) pojavio se na američkom filmskom festivalu u Deauvilleu. U crnom odijelu, masne kose ispod šešira i neobičnim naočalama u svom stilu privlačio je poglede mase.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Depp je posljednjih nekoliko godina prolazio kroz težak životni period. Izgubio je bogatstvo vrijedno oko 650 milijuna dolara, rastao se od supruge Amber Heard s kojom i dalje vodi sudske parnice, izgubio je majku te pao u tešku depresiju.

Glumac je zbog toga često bio pod utjecajem alkohola i opojnih narkotika. U jednom trenutku i sam je priznao da je dotaknuo dno.

Njegov izgled na crvenom tepihu išao je tome u prilog. Iako je pokušao 'isfurati' stil bad boya, svi su primijetili njegovo blijedo i ispijeno lice te nekoliko kilograma manje.

Podsjetimo, glumac je nedavno dobio željenu presudu u brakorazvodnoj parnici protiv bivše supruge Amber.

Poznati par vjenčao se 2015. godine, a Amber je samo godinu nakon podnijela zahtjev za razvodom braka. Kao razlog zahtjeva za razvod navela je 'nepomirljive razlike', a zatim optužila glumca za nasilje. Sudska saga trajala je mjesecima, Depp i njegovi odvjetnici negirali su sve optužbe bivše supruge te tvrdili da ona time želi profitirati financijskom odštetom.

Bivši supružnici uspjeli su nekako doći do nagodbe od sedam milijuna dolara za koju je Amber tvrdila da će donirati Američkoj uniji za građanske slobode i dječjoj bolnici u Los Angelesu.

Depp trenutno pokušava doći do informacije je li bivša supruga ispunila obećanje i donirala novac. Njegov odvjetnik Andrew Caldecott tvrdi da je donacija 'proračunata i manipulativna laž' te da je od samog početka to bio plan kojim bi 'uništila bivšeg supruga'. Uz to, odvjetnik glumca tvrdi da ih je dječja bolnica u Los Angelesu 2019. godine obavijestila kako Amber nije izvršila nikakva plaćanja.

Glavni sudac ove parnice djelomično je usvojio zahtjev Deppovog odvjetnika i natjerat će Američku uniju za civilne slobode da objavi dokumente koji potvrđuju je li Herald ispunila svoj dio nagodbe.

Ukoliko se ispostavi da nije, glumac i njegov tim imat će snažan dokaz protiv bivše supruge.