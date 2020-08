Deset godina je čekala na novi brak, a djecu nikad nije htjela

Na današnji dan glumica se drugi put udala, ali ni taj brak nije dugo potrajao. Iako su često znali pričati kako će Jen roditi, ona je nedavno otkrila kako ju je pomisao na djecu uvijek plašila

<p>U glumačkim vodama je već 30 godina, mnogima je omiljena glumica i rado pogledaju seriju 'Prijatelji' koja je cijelu postavu proslavila, ali je često žale jer joj na ljubavnom planu nije išlo najbolje. <strong>Jennifer Aniston</strong> (51) iza sebe ima dva propala braka, a iako se činilo da se situacija popravila početkom godine kad je na Oscarima viđena s <strong>Bradom Pittom </strong>(56), izgleda da se nisu rasplamsale stare strasti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Oscara krenule priče o vezi Brada i Jen</strong></p><p>Vratimo se na početak priče. Jen i Brad upoznali su se na premijeri filma 'Upoznajte Joea Blacka', a 'spojio' ih je zajednički agent <strong>Kevin Huvane</strong>. U studenom 1999. tijekom koncerta Stinga par je otkrio javnosti da se zaručio, a Brad je rekao i kako je sam dizajnirao zaručnički prsten.</p><p>Vjenčali su se 29. srpnja 2000. u Malibuu, ispred 200 uzvanika, a prvi ples otplesali su uz pjesmu<strong> Tonyja Benetta</strong><em> '</em>The Way You Look Tonight'<em>. </em>I dok su pet godina nakon svi čekali vijesti o trudnoći, saznalo se da je na setu filma<em> '</em>Gospodin i gospođa Smith' Pitta očarala <strong>Angelina Jolie </strong>(45). Prevario je Jen i to ju je jako povrijedilo pa su u siječnju 2005. objavili da se rastaju. </p><p>Tek deset godina kasnije, na današnji dan 2015., Aniston je ponovno izrekla sudbonosno 'da', i to tri godine mlađem partneru, glumcu <strong>Justinu Therouxu</strong>. Par se upoznao 2010. na snimanju filma 'S njim i na kraj svijeta', a da su u vezi su priznali 2011. godine. Theroux je u to vrijeme bio u 14 godina dugoj vezi s kostimografkinjom<strong> Heidi Bivens</strong>, a ostavio ju je zbog Aniston. </p><p>Svi su mislili kako je Jen napokon pronašla muškarca s kojim će provesti ostatak svog života, a nije trebalo dugo da se ponovno počne pričati o tome kako im uskoro stiže prinova. Međutim, obožavatelji ovog para ostali su razočarani kada se par razišao dvije godine nakon vjenčanja. Šuškalo se kako je razlog prekida to što je Justin pronašao stara Bradova ljubavna pisma i zamjerio joj jer ih je čuvala i povremeno čitala, ali par to nikad nije potvrdio. Djecu Jennifer, ističe, nije htjela, a dodaje i kako ne osjeća prazninu. </p><p>- Živimo u društvu koje ženama šalje poruku: do ove godine moraš se udati; do ove moraš roditi djecu. To je bajka. To je kalup koji polagano pokušavamo slomiti. Neke žene jednostavno nisu rođene da budu supruge i majke - komentirala je. </p><p>Aniston je sada sama, u tome uživa i ne zamara je previše to što je bez muškarca jer se brine o tome da se ponovno okupi ekipa sa seta 'Prijatelja'. Kako je nedavno istaknuo izvor blizak glumačkoj družini, Jen se u karanteni čula s kolegama preko videopoziva i zapisivali su detalje koje bi mogli iskoristiti za tu specijalnu epizodu. </p>