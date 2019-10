Desetljeće crtića i superjunaka: Skupa zaradili 28 mlrd. dolara

Proteklo desetljeće u svijetu filma jednostvano se može nazvati dobom dominacija superjunaka. Redatelji su pronašli recept kako ovim filmovima 'zgrnuti' milijarde na svjetskim blaganjama, svaki novi nastavak nosi još veći budžet, a on najčešće znači i veću zaradu. U nastavku vam donosimo pregled 20 najgledanijih filmova u svjetskim kinima u zadnjih deset godina.

20. Aquaman - 1,1 mlrd. dolara Foto: promo Ako niste gledali, premisa je dosta jasna. Aquaman (Jason Momoa); pokušava spriječiti sveopći rati između mora i kopna. Film je sniman u Kanadi, Australiji, Italiji, Maroku i SAD-u, a ukupni budžet bio je između 180 i 200 milijuna dolara. Kad se vidi zarada, jasno je da se isplatio.

19. Captain America: Civil War - 1,1 mlrd. dolara

Što se dogodi kad se politika umiješa u Osvetnike (Avengerse), doznajemo u ovom filmu o superjunacima. Na jednoj strani Chris Evans (Captain America), a na drugoj Robert Downey Jr., garancija su dobre zabave, ali i zarade. Film je izašao na 75. obljetnicu objavljivanja prvog stripa 'Captain America'. Na snimanje je potrošeno 250 milijuna dolara.

18. Minions -1,1 mlrd. dolara Foto: promo Prvi crtić na listi. Simpatični žuti malci dio su plana o preuzimanju svijeta. Sandra Bullock i Michael Keaton posudili su glasove u ovom filmu s budžetom od oko 75 milijuna dolara.

17. Iron Man 3 - 1,2 mlrd. dolara

Uloga je ovo koja je dodatno proslavila i obogatila Downeyja, koji je rođen za Iron Mana. Budžet filma bio je oko 200 milijuna dolara, a dio fanova bio je nezadovoljan jer je smatrao kako se Disney previše upleo u produkciju i 'omekšao' film.

16. The Fate of the Furious - 1,2 mlrd. dolara Foto: promo

Vin Diesel i Jason Statham dva su ponajjača akcijska glumca današnjice, pa i ne čudi da je ovaj film odlično prošao na kino blagajnama. Posebno su popularni u Aziji, odakle je stiglo 80 posto od 1,2 milijarde dolara.

15. .Incredibles 2 - 1,2 mlrd. dolara

Obitelj crtanih superjunaka opet je u akciji s tim da gospođa Helen ovaj put preuzima spašavanje svijeta. Budžet je, barem što se tiče crtića, bio ogroman - više od 200 milijuna dolara.

14. Beauty and the Beast - 1,2 mlrd dolara Foto: promo Stoput ispričana priča, ali ovaj put uz hrpu specijalnih efekata donijela je odličnu zaradu Emmi Watson i ekipi. Malo trivije, uloga zvijeri prvo je ponuđena Ryanu Goslingu i tek kad ju je on odbio ponuđena je Danu Stevensu.

13. Frozen - 1,2 mlrd. dolara

Elsa i njezin 'Let it go' poharali su kino blagajne. U svijetu, a i u Hrvatskoj, rođeno je nekoliko djevojčica s imenom Frozen, što govori dovoljno o uspjehu filma.

12. Jurassic World: The fallen kingdom - 1,3 mlrd. dolara Foto: promo Chris Pratt, dinosauri, vulkan, akcija... Nije najpametniji film svih vremena, ali nećete pogriješiti ako ga pogledate. Sniman je u Engleskoj te na Havajima.

11. Star Wars: The last Jedi - 1,3 mlrd. dolara

Ovaj serijal ima toliko obožavatelja po svijetu, da sve vezano uz njega jednostavno uspije. Redatelj Rian Johnson rekao je kako ga je za Posljednjeg Jedija inspirirao kultni film 'Most na rijeci Kwai'.

10. Harry Potter and the deathly hallows, 2. dio - 1,3 mlrd. dolara Foto: promo Zadnji dio Harry Pottera i konačni rasplet. Dobro je pobijedilo zlo, Voldemort je mrtav, a vesela družina iz Hogwartsa napokon se može opustiti. Fanovi su bitku na kraju filma proglasili jednom od najboljih u ovom desetljeću.

9. Black Panther - 1,3 mlrd. dolara

Wakanda forever! Tamnoputi superjunak oduševio je svijet, ali i kritiku. Na prošlogodišnjim Oscarima zaradio je čak tri nagrade. Sniman je po cijelom svijetu. Od SAD-a, preko Argentine, sve do Južne Koreje.

8. Avengers: Age of Ultron . 1,4 mlrd. dolara Foto: promo Hrpa superjunaka, puno akcije, još više specijalnih efekata i još više novca. Za vrijeme snimanja Scarlett Johanson je bila trudna te su angažirane tri kaskaderke koje su je mijenjale za vrijeme akcijskih scena.

7. Furios 7 - 1,5 mlrd. dolara

Paul Walker poginuo je za vrijeme snimanja, pa je film dovršen uz pomoć njegove braće Caleba i Codyja. Neko vrijeme razmatralo se i o gašenju franšize, ali to se ipak nije dogodilo. Za vrijeme snimanja uništeno je čak 240 automobila.

6. Avengers - 1,5 mlrd dolara Foto: promo Tu je sve počelo. Svi najjači superjunaci po prvi put na okupu.

5. Lion King - 1,7 mlrd. dolara

Jedini od svih na listi koji se još vrti po kinima širem svijeta. Iako je bilo mnogo protivnika filma koji su smatrali da se originalni Kralj lavova iz 1995. ne treba popravljati, to se ipak dogodilo i tvorcima filma donijelo lijepu zaradu.

4. Jurassic World - 1,7 mlrd. dolara Foto: promo 150 milijuna dolara budžeta, zli dinosaur i puno akcije.

3. Avengers: Infinty War 2 mlrd. dolara

Onaj u kojem Thanos pobijedi. Imao je nevjerojatan budžet od 320 mil. dolara.

2. Star Wars: The Force awakens - 2 mlrd dolara Foto: promo Harrison Ford, Mark Hamill i društvo odlično su glumili u ovom filmu. Zanimljivo po prvi na odjavnoj špici film našao se jedan Ne-Jedi - Harrison Ford. Kada gledamo najgledanije filmove u povijesti svjetskih kina, samo dva bi se ugurala na ljestvicu top 20 u zadnjih deset godina. I oba bi se našla između Star Warsa i End Gamea na 1. mjesto. To su Avatar (2,7 mlrd. dolara) te Titanic s 2,2 mlrd. dolara zarade u knima.

1. Avengers: End game, - 2,7 mlrd. dolara Foto: promo Onaj u kojem umre Iron Man. Još veći budžet od broja 3. na ljestvici, čak 360 milijuna dolara!

