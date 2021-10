Znaš, čula sam puno stvari o tebi i vidjela puno toga. Mislim da je vrijeme da ti kažem ‘laku noć’, rekla je svojedobno Catherine Zeta Jones (52). Te su riječi, dakako, bile upućene njezinom sadašnjem suprugu Michaelu Douglasu (77) s kojim tada nije bila u braku, ali on je silno htio da postanu par. Upoznali su se u kolovozu 1998. na filmskom festivalu u Deauvilleu. Zeti-Jones su rekli da je želi upoznati Michael, a ona nije znala zašto. Bili su zajedno na večeri organiziranoj povodom premijere filma 'Zorro' i imala je puno obveza pa ju je Douglas zamolio da mu se kasnije pridruži na piću u hotelskom baru.

- Nakon pola sata razgovora iskreno sam joj rekao: ‘Znaš, ja sam otac tvoje buduće djece’ - ispričao je Douglas, a nakon te izjave glumica mu je uputila gore spomenute riječi. Nakon tog susreta nije odustajao od svog plana.

Poslao joj je cvijeće i ispriku pa su se počeli družiti. Prvi put su se poljubili tek devet mjeseci kasnije, a da su zajedno, priznali su 1999., na premijeri trilera “Klopka” u Edinburghu. Tada je Catherine jasno i glasno rekla: 'Michael je ovdje večeras iz jednog jedinog razloga - želimo javno reći da smo zajedno'.

Problem je jedino bio u tome što se Douglas tad još nije razveo od prve supruge, ali to ga nije spriječilo da Zetu-Jones zaprosi na Novu godinu dok su bili u Aspenu. Catherine je bila trudna s njihovim prvim djetetom, rodila je u kolovozu 2000. godine, a u studenom su izmijenili zavjete u hotelu Plaza u New Yorku. I tako će njih dvoje 18. studenog proslaviti 21. godišnjicu braka, a razlika u godinama nikad ih nije smetala. Michael je od Catherine stariji 25 godina.

- Osjećam se dobro zbog toga što imam mlađahnu ženu. Ne možeš biti idiot pa reći da ti to nije dobro - pojasnio je.

Francuski glumac Vincent Cassel (54) od supruge Tine Kunakey (24) je stariji 30 godina. Nakon što je 14 godina bio u braku s glumicom Monicom Bellucci (57) s kojom je dobio kćeri Devu (17) i Leonie (11), Vincent se razveo i 2016. 'kliknuo' s manekenkom bujnih oblina koju je upoznao na Ibizi.

Kunakey je tvrdila da nije znala kako je njezin tadašnji dečko zapravo poznati glumac.

- Odrasla sam na selu. Nismo imali televiziju i nismo išli u kino. Kad sam bila dijete, moji interesi su bili ograničeni na školu i nogomet - ispričala je mlada Talijanka. Tina i Vincent često se hvale zajedničkim fotografijama, a zajedno imaju i dijete.

Nedavno je domaću scenu začudila vijest da su zajedno Petar Grašo (45) i kći Tončija Huljića (59), 15 godina mlađa Hana Huljić. Znaju se godinama, a Grašo je u proljeće ove godine raskinuo 24 godine dugu vezu s pjevačicom Danijelom Martinović (50). Izgleda da je tada zaiskrilo između dvojca jer se po Splitu nisu skrivali već su odlazili u kafiće, držali se za ruke i neprestano se smješkali jedno drugome. Petar i Hana 2016. su snimili pjesmu “Srce za vodiča” za koju je glazbu napisao upravo Hanin otac Tonči, a tekst potpisuje njezina majka Vjekoslava. Navodno se Huljić isprva protivio toj suradnji..

- Ja sam forsirao taj duet, a tata Huljić se čak malo bunio. Drago mi je da smo ga uspjeli nagovoriti, iako djeluje malo strogo - šalio se tad Grašo.

Bivši suprug Tereze Kesovije (83), Miro Ungar (84), stariji je 42 godine od svoje supruge Sare (42). Upoznali su se u Istri, Sara je tada imala 21 godinu, a Miro 63. Par se 2008. vjenčao na Havajima kako bi izbjegao medijsku pozornost, a Miro za Saru kaže kako mu je vratila mladost i dala novu energiju.

- Mi smo zajedno već 20 godina. Nitko nije vjerovao da će biti tako, mislili su kako je to moj flert koji će brzo proći. Iako je razlika među godinama velika, imamo lijepi brak i jako sam sretan zbog toga - ispričao je Ungar. Osim njega, apsolutni rekorder je i 'vječni šarmer' Frano Lasić (67). Zadnjih osam godina Lasić provodi sa srpskom umjetnicom Milenom Matić (36). Par je prošle godine dobio sina Nikolasa. Lasiću je ovo četvrti brak i četvrto dijete, a Mileni prvi i prvo dijete.

- Imam predivnu suprugu koju obožavam, volim, koja je predivna osoba i to je jednostavno nekako bio logičan slijed naše veze. Godinama smo u vezi i htjeli smo dijete. Kao da sam ponovo rođen. Sretan sam i daje mi snagu. Strašno me veseli situacija sa malom bebom koju gledaš kako raste svaki dan, kako vam se smije, to je predivno - rekao je Lasić. Presretan je zbog životne situacije, a dodao je i da ga je sin pomladio.