Procjenjuje se kako je neto vrijednost bogatstva slavne pjevačice Beyonce (39) oko 400 milijuna dolara, po čemu je jedna od najplaćenijih svjetskih zvijezda. U nedavnom je i rijetkom intervjuu za Elle otkrila detalje o svom životu, od planova za budućnost do toga što je zaista ispunjava. Ne samo da fantastično izgleda i ima glas koji nije ništa manje impresivan, ona je bolja polovica moćnog para koji dominira današnjom glazbenom industrijom te je utjelovljenje ženske emancipacije. No, ni svi ti silni milijuni ne štete njenom ugledu jedne od najmoćnijih žena današnjice. A nakon što vrlo naporno radi u izgradnji tog carstva, ona vrlo dobro zna i kako trošiti novac. Queen Bey, kako je obožavaju nazivati ​​obožavatelji, poznata je po uživanju u višemilijunskim dvorcima, luksuznim odmorima, kozmetičkim tretmanima i sunčanju po jahtama s kojima obilazi svijet.

Također je najbolja moguća osoba od koje biste poželjeli dobiti dar, tako je svom suprugu Jay Z-u poklonila privatni avion i automobil, dok je kćerki Blue Ivy za rođendan poklonila lutku vrijednu nekoliko tisuća dolara. Beyoncé također širi svoje bogatstvo i izvan svoje obitelji, donoseći ga nadaleko i široko, uključujući žrtve prirodnih katastrofa i obrazovanje. Za naslovnicu časopisa Elle u siječnju 2020. superzvijezda je dala rijedak intervju u kojem je govorila o svojoj liniji odjeće Ivy Park, majčinstvu i brizi o sebi.

- Moja majka je usadila u mene ideju da kreativnost započinje vjerom i odvažnošću, ostavljajući strahove sa strane - rekla je Elleu, objašnjavajući da svi ljudi imaju više moći nego što to misle. Većinu bogatstva kojeg danas ima zaradila je na turnejama, prodajom albuma i raznim sponzorstvima.

Od 2016. do 2017. zaradila je 60 milijuna dolara, što ju je svrstalo među najplaćenije svjetske poznate ličnosti, prenosi Forbes. Dosta toga proizišlo je iz njezine Formation World Turneje 2016. godine, koja je skupila četvrt milijarde dolara.

Ona i suprug Jay-Z zaključili su svoju turneju On The Run II u listopadu 2018., koja je zaradila više od 250 milijuna dolara - njihovu najveću dosadašnju turneju. Godine 2018. je za Beyoncé bila naporna godina - prije nego što se upustila u turneje, nastupila je na Coachelli. Pretpostavlja se da je za taj nastup dobila oko 3 milijuna dolara.

Beyonce je 2019. godine na Netflixu objavila svoj poznati Coachella nastup. Koncertni film jedan je od tri projekta u sporazumu s platformom za streaming vrijednu 60 milijuna dolara prema Bloombergu. Njeno bogatstvo ne dolazi samo od stvaranja glazbe i nastupa. Uz Jay-Z, ona drži "značajan kapital" u tvrtki Tidal, servisu za streaming glazbe, koji navodno vrijedi 600 milijuna dolara.

Ne libi se ni raznih poslovnih pothvata - 2015. je osnovala dostavu veganskih obroka nazvanu 22 Days Nutrition. Nakon nastupa na Coachelli, Beyoncé je objavila kolekciju koja se temeljila na njenom live performansu s luksuznom markom Balmain, koja je dizajnirala originalne Coachella kostime.

Godine 2016. pokrenula je liniju aktivne odjeće Ivy Park s Topshopom. Komadi odjeće prodavali su se od 15 do 250 dolara. U travnju 2019. ponovo je pokrenula liniju u partnerstvu s Adidasom. Njena Instagram objava s najavom linije skupila je 3,6 milijuna lajkova u roku od četiri sata od objave. Također je lansirala Beyoncé Heat, liniju mirisa koja je u prvom danu ostvarila prodaju od 75 tisuća dolara. Navodno je prodala parfem u vrijednosti od 400 milijuna dolara.

Beyoncé je također bila lice mnogih reklama, kao što je Giorgio Armani i Tommy Hilfiger parfem True Star, za koji je navodno plaćena 250 tisuća dolara. 2012. godine potpisala je 50 milijuna dolara vrijedan ugovor s Pepsijem, koji je uključivao novu reklamu za vrijeme Super Bowla. Navodno je imala značajnu kontrolu u partnerstvu.

Također je potpisala sponzorske ugovore da postane zaštitno lice za Nintendo DS, L'Oreal i American Express. U 2018. godini našla se na rujanskoj naslovnici Voguea, za čije snimanje je angažirala 23-godišnjeg Tylera Mitchella, što ga čini prvim crnim fotografom koji je ikad snimio naslovnicu Voguea. Portret iz izdanja izložen je u Smithsonianovoj Nacionalnoj galeriji portreta. Beyonce rijetko daje intervjue. Stoga ne čudi što je, prema Huff Po-u, dobila neviđenu kreativnu kontrolu nad tim izdanjem Voguea.

- Kad sam počela karijeru, prije 21 godinu, rečeno mi je da je teško doći na naslovnice časopisa, jer crnci ne prodaju. Dokazala sam da je to mit - izjavila je. Beyonce je žena brojnih talenata. Navodno je zaradila 12,5 milijuna dolara za ulogu u filmu Dreamgirls. Godine 2019. superzvijezda je dala svoj glas Nali u remakeu Kralja lavova. Prema Harper's Bazaaru, Beyoncé je plaćena 25 milijuna dolara za svoju ulogu u filmu, koji je zaradio 1,6 milijardi dolara.

Sa toliko različitih izvora prihoda, Beyoncé je 51. najbogatija žena u Americi, prema Forbesu. Publikacija je 2019. objavila da je Beyoncé zaradila 81 milijun dolara. Kao i mnogi milijunaši, Beyoncé ulaže u nekretnine. Ona i Jay-Z provode mnogo vremena u Hamptonsu. Ondje su iznajmljivali imanje za 400.000 dolara mjesečno, prije nego što su ga zamijenili za najam kuće na rivi koja košta 500 tisuća dolara mjesečno. 2017. godine konačno su tamo kupili kuću za odmor za gotovo 26 milijuna dolara.

Iste godine uplatili su 88 milijuna dolara za novu kuću u Bel-Airu, uz hipoteku u iznosu od 52 milijuna dolara. Navodno je to bila najskuplja prodaja 2017. u okrugu Los Angeles. Beyoncé također posjeduje preuređenu crkvu u New Orleansu, koju su ona i Jay-Z kupili za 2,6 milijuna dolara. A kad je zatrudnjela s blizancima Rumi i Suri, iznajmila je vilu u Malibuu za 500 tisuća dolara mjesečno. Ta je kuća nedavno prodana za otprilike 50 milijuna dolara.

U drugim potezima s nekretninama, Beyoncé je navodno kupila nekretninu u Houstonu za 5,9 milijuna dolara, kao i Cherinu bivšu kuću u Malibuu za otprilike 40 milijuna dolara. Nedavno je prodala svoj stan u New Yorku za gotovo 10 milijuna dolara. Ona i Jay-Z često odmaraju u Dominikanskoj Republici, gdje odsjedaju na imanju vrijednom 19,5 milijuna dolara od 35 tisuća četvornih metara.

Također često posjećuju Pariz, gdje odsjedaju u penthouseu u hotelu Le Meurice za 20 tisuća dolara po noći. Naravno, to nije sve - par često posjećuje Italiju, Ibizu i Brazil. Od luksuznih odmora, ističe se onaj na superjahti Galactica Star, plovilu vrijednom 73 milijuna dolara. To košta otprilike 900 tisuća dolara tjedno za najam - i morate znati vlasnika.

U lipnju 2018. Beyoncé i Jay-Z obnovili su svoje zavjete. Nosila je kreaciju Galia Lahav, izvijestio je Independent. Samo za umjetne trepavice troši 20 tisuća dolara na dan, pa nije čudno da si je naručila prilagođeni Mercedes po cijeni od milijun dolara. Samo zvučni sustav u njemu košta 150 tisuća dolara.

Često sa suprugom posjećuje NBA utakmice, čije ulaznice koštaju na tisuće dolara. Par zna kako i fino večerati - prema izvoru iz Atlante samo jedna večera koštala ih je 100 tisuća dolara. Čak i kod kuće troše puno novca na hranu - osobnog kuhara plaća 7500 dolara mjesečno. Prije rođenja blizanaca, ona i Jay Z naručili su im komplet zlatnih krevetića.

Njezina vlastita dobrotvorna organizacija, beyGOOD, radi sve od financiranja stipendija i rada s UNICEF-om do borbe za ravnopravnost spolova i skupljanja novca za prirodne katastrofe.

Jednog Božića, ona i Jay-Z otišli su u Walmart i kupili svima u trgovini poklon-karticu za ukupno 27.000 dolara. Do sada je surađivala i podržavala 31 dobrotvornu organizaciju, uključujući Look to the Stars, MusiCares, Stand up to Cancer i još mnogo toga. Nije ni čudo što je obožavatelji zovu kraljicom Bey.

- Počela sam tražiti dublji smisao kad me je život počeo podučavati lekcije za koje nisam znao da mi trebaju - rekla je u nedavnom rijetkom intervjuu s Elle.

- Biti 'broj jedan' više mi nije bio prioritet. Moja istinska pobjeda je stvaranje umjetnosti i nasljeđa koje će živjeti daleko izvan mene. To je ispunjenje - dodala je.