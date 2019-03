Devet godina od smrti Vrbana: 'Nikada te nećemo zaboraviti'

Prošlo je devet godina, a ja sam još uvijek izgubljen kao tog dana. Još me boli jednako kako je zaboljelo tada... Nije prošlo i sada znam da nikada niti neće. Ti si moj i ja sam tvoj najbolji prijatelj. Još te volim najviše na svijetu kao i tada. I još uvijek me nije nitko zagrlio kao što si ti to radio. Nikada te neću zaboraviti i hvala ti za sve što si radio za mene - napisao je stilist Marko Grubnić na svom Instagram profilu povodom devete godišnjice od smrti jednog od najpoznatijih hrvatskih vizažista Tome Vrbana.

Foto: Luka Klun/Pixsell

- Nedostaješ. Predugih devet godina - napisala je Lana Klingor-Mihić uz fotografiju na kojoj zajedno poziraju.

Foto: privatni album

- Moram tražiti u zvijezdama ono što mi je uskraćeno na zemlji. Devet godina. Volim te zauvijek - napisao je Tomin brat, Ante Vrban na svom Facebook profilu.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Tomi Vrbanu rak na mozgu liječnici su dijagnosticirali krajem rujna 2009. godine. Uz kemoterapiju vizažist je pomoć potražio i kod marokanskog iscjelitelja Mekkija Torabija. Nakon tjedana koje je proveo ležeći u zagrebačkom KBC-u Rebro, Tomo se početkom 2010. pojavio u javnosti. Snimao je modni editorijal sa Zrinkom Cvitešić i tad je istaknuo da se super osjeća, ali da se još bori s bolešću.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Trebao je početi s radom u školi šminkanja, koju je otvorio s prijateljem Sašom Jokovićem. Međutim, bolest je napredovala, pa je morao natrag u bolnicu. Iako su se liječnici cijelo vrijeme trudili spasiti mu život, kažu bliski prijatelji, dok je bio na aparatima, organi su mu postupno otkazivali. Umro je u bolnici, 22. ožujka 2010. godine.