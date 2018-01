Devet je puta bila u braku, ali najviše je obožavala dijamante

Mađarska glumica Zsa Zsa Gabor preminula je u 100. godini života u prosincu 2016. nakon srčanog udara. Nakon svoje smrti, Gabor je ostavila brojnu imovinu koja se nalazi u njezinoj vili u Los Angelesu, a koju je kupila agencija za nekretnine plativši ju 11 milijuna dolara i nikada nije u njoj ništa promijenila.

Foto: /DPA/PIXSELL

U kući s 26 soba, čiji je vlasnik bio i pjevač Elvis Presley, glumica je živjela od 1973. i u njoj se nalazi preko 400 predmeta koji će se prodavati na velikoj dražbi. Radi se o skupocjenom nakitu, namještaju, klaviru, umjetninama, kreacijama Chanela, Diora i Valentina te cijeloj kolekciji personaliziranih Louis Vuitton torbica. Glumica je upamćena po svojim brojnim muževima i ljubavi prema dijamantima koje je obožavala nositi.

- Dijamanti su najbolji ženini prijatelji, a psi muškarčevi. Sada znate koji spol ima više smisla - rekla je Mađarka koja je imala kolekciju nakita vrijednu milijune. Samo njezina ogrlica Harry Winston s 45 dijamanata je na dražbi dosegla cijenu od 1,3 milijuna dolara.

Foto: G/DPA/PIXSELL

Zsa Zsa je igrala u više od 30 holivudskih filmova, uključujući 'Moulin Rouge' Johna Hustona iz 1952. i 'Touch of Evil' Orsona Wellesa iz 1958. godine. Pred kraj karijere glumila je sebe, u filmovima 'Naked Gun 2 And a Half'. Američke naslovnice preplavila je kada je 1989. ošamarila policajca na Beverly Hillsu, za što je dobila tri dana zatvora.

Mađarka udavala čak devet puta. Prvi muž joj je bio Burhan Asaf Belge, turski intelektualac, s kojim je bila četiri godine. Godinu dana nakon rastave udala se za hotelskog magnata Conrada Hiltona, djeda bogate nasljednice Paris Hilton s kojim ima svoje jedino dijete, kći Francescu Hilton, koja je preminula 2015. Hiltona je ostavila 1947. te se već sljedeće godine udala za britanskog glumca Georgea Sandersa. Njihov brak je potrajao samo sedam godina, a on se kasnije oženio za njezinu sestru Magdu.

Foto: /DPA/PIXSELL

Glumica se četvrti put udala za Herberta Hatnera, koji je kasnije bio savjetnik predsjednika Reagana i Georgea Busha. Rastali su se 1966. te je iste godine pronašla novog muža naftnog magnata Joshuu Cosdena.

Vjenčanje je bilo glamurozno, a razveli su se nakon samo godinu dana. Nakon neuspjelih brakova odlučila se povući u osamu pa javnost sljedećih deset godina nije znala ništa o njezinim ljubavima.

Foto: Istvan Bajzat/DPA/PIXSELL

No 1975. udala se za jednog od kreatora Barbie lutke Jacka Ryana, a brak je trajao nešto više od godinu dana. Te iste godine upoznala je sedmog supruga za kojeg se udala 1976. i u braku je provela sedam godina. S grofom Felipeom de Albom, vjenčala se 1983. godine, a brak je trajao samo jedan dan. Pitanje je li to bio pravi brak, jer je legalno upitan jer je glumica tada još uvijek bila prema zakonu sa sedmim suprugom. Te iste godine udala se za 25 godina mlađeg njemačkog princa Frederika von Anhalta s kojim je bila do posljednjeg dana svog života.