Diana je željela da ona i George Michael budu više od prijatelja

U novoj biografiji pokojnog Georgea Michaela naziva ' George Michael: Freedom: The Ultimate Tribute 1963-2016' autora Davida Nolana, po prvi put objavljeni su intervjui u kojima glazbenik detaljno opisuje svoj odnos s princezom Dianom.

George i pokojna princeza od Walesa upoznali su se 1993. godine za vrijeme koncerta povodom Svjetskog dana AIDS-a. Ubrzo nakon toga postali su prijatelji, često su se družili i čuli telefonom. Diana mu se često povjeravala, pričala mu je o propalom braku s princom Charlesom, a čini se da je od njega željela više od prijateljstva.

- Brzo smo ‘kliknuli’ i imali smo poseban odnos. Kad sam ju nazvao kako bi joj čestitao rođendan, priznala mi je da se rastaje. Rekla je da mora pobjeći što dalje od kraljevske obitelji koja joj nije previše sklona - otkrio je pjevač.

Tvrdio je kako nije bilo nikakve sumnje da je željela da budu ljubavnici.

- Bila je poput mnogih žena koje sam privlačio, osjećala je da joj nisam prijetnja. Neke stvari koje su se dogodile pokazale su da ju jako privlačim. Nikada nismo spavali zajedno jer sam znao da bi to bila katastrofalna ideja - dodao je.

Nakon princezine smrti, George Michael sudjelovao je na albumu posvećenom upravo njoj pjesmom 'You Have Been Loved'.

Inače, ta 1997. za glazbenika je bila iznimno teška. Osim što je ostao bez dobre prijateljice, iste godine preminula mu je majka. Isto tako, bio je pod stalnim pritiskom medija koji su u stopu pratili njega i njegovog partnera Kennyja Gossa. Michaelova homoseksualnost bila je javna tajna, a on i Goss u javnosti uopće nisu skrivali svoju romansu.

George Michael preminuo je na Božić 2016. godine.