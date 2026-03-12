Obavijesti

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...
Foto: Pixsell/kolaž

Rekao je kako on ne poznaje njegovu muziku, ali i kako je lijepo da je Jozinović stvorio svoje ime. Osvrnuo se i na otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu

Glazbenik Dražen Žerić Žera (61) se povodom skorašnjeg koncerta u Zagrebu, osvrnuo na fenomen Jakova Jozinovića te na otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu.

- Imamo danas tog Jakova Jozinovića, ali ne znam njegovu muziku. Kad počne svoje pjesme pjevati, onda ćemo znati, ali lijepo da je stvoio svoje ime - rekao je frontmen Crvene Jabuka za In Magazin.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Nakon toga je ponudio savjet svom mlađem kolegi.

- Trebao je, po meni, sve što ima uložiti u 10 kompozitora, 10 hitova i tek onda ići po velikim dvoranama, ali eto. Lijepo je da je ta neka generacija koja njega sluša našla idola koji pjeva o ljubavi, lijepim stvarima - kaže.

SLAVLJENIČKI KONCERT U ZAGREBU Ovako je Crvena Jabuka u Areni proslavila 40 godina karijere
Ovako je Crvena Jabuka u Areni proslavila 40 godina karijere

Osvrnuo se na još jednu temu o kojoj se puno pričalo u posljednje vrijeme, a to je otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu, gdje će u travnju nastupiti i Crvena Jabuka.

Foto: Marina Pešić

- Ja, kao čovjek koji je proveo tri i pol godine u Sarajevu u ratu, imam stav da ne treba nikog mrziti, ali otkazati koncert na isti dan kad je koncert trebao biti mislim da Tony je znao zašto je to napravio. Pjevao je već 3-4 puta u toj dvorani, čudno mi je što se sad odjednom o tome priča - smatra Žera. 

