FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

PRIJE SU DRUGAČIJE IZGLEDALI

FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'

Sve više zvijezda otvoreno priča o kozmetičkim zahvatima, a mnogi od njih ne srame se priznati koliko su puta i zbog čega išli "pod nož". Od domaćih dama pa sve do svjetski poznatih zvijezda, pogledajte tko je sve prije nešto drugačije izgledao.