FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Alina Pantseyeva ostala je upisana u povijest 'Života na vagi' kao prva žena koja je osvojila pobjedu. Njezina impresivna transformacija tijekom osme sezone privukla je veliku pozornost gledatelja, a rezultati koje je postigla postavili su i rekord u emisiji. Alina i danas trenira i kilažu drži pod kontrolom.
Alina je u show ušla sa 145,3 kilograma, a na završnom vaganju vaga je pokazala 73,6 kilograma. Time je izgubila čak 71,7 kilograma, odnosno 49,3 posto svoje početne tjelesne mase.
Alina je u show ušla sa 145,3 kilograma, a na završnom vaganju vaga je pokazala 73,6 kilograma. Time je izgubila čak 71,7 kilograma, odnosno 49,3 posto svoje početne tjelesne mase. |
Takav rezultat nitko prije nje nije ostvario u osam sezona emitiranja emisije, čime je dokazala koliko upornost, disciplina i predan rad mogu promijeniti život.
Nakon završetka emisije Alina je uspjela zadržati postignutu liniju. Ističe kako joj se težina ponekad promijeni za nekoliko kilograma, ali naglašava da je riječ o normalnim oscilacijama koje su dio zdravog održavanja tjelesne mase, piše RTL.
Time je, kaže, razbila i strah od takozvanog jo-jo efekta koji često prati velike promjene u težini.
Danas živi u Zaprešiću sa suprugom Renatom Znikom, koji joj je tijekom cijelog procesa bio velika podrška.
Njezin uspjeh motivirao je i njega pa je, slijedeći njezine savjete, izgubio oko 17 kilograma.
Profesionalno se bavi prevođenjem te radi za predstavništvo ukrajinske tvrtke koja se bavi preradom peradi. Iako njezin posao uključuje dosta vremena za računalom, Alina vodi vrlo aktivan životni stil.
Svakodnevno trenira, a njezini treninzi uključuju ples, pilates, kardio vježbe i crossfit. Ponekad nakon posla provede i nekoliko sati u teretani, što joj je s vremenom postalo zadovoljstvo, a ne obveza.
