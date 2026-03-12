Obavijesti

BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Alina Pantseyeva ostala je upisana u povijest 'Života na vagi' kao prva žena koja je osvojila pobjedu. Njezina impresivna transformacija tijekom osme sezone privukla je veliku pozornost gledatelja, a rezultati koje je postigla postavili su i rekord u emisiji. Alina i danas trenira i kilažu drži pod kontrolom.
FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'
Alina je u show ušla sa 145,3 kilograma, a na završnom vaganju vaga je pokazala 73,6 kilograma. Time je izgubila čak 71,7 kilograma, odnosno 49,3 posto svoje početne tjelesne mase. | Foto: RTL
