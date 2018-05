Diana prije svadbe: 'Camilla mi je bila u glavi cijelo vrijeme...'

Dva dana prije imali smo generalnu probu i bila su upaljena sva svjetla u katedrali Svetog Pavla. Tek tad sam shvatila kako će izgledati taj dan i počela sam ridati. Camilla mi je bila u glavi cijelo vrijeme, povjerila je u dramatičnoj ispovijedi nakon razvoda velška princeza Diana autoru Andrewu Mortonu (65).

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1195956 / ]

Biograf je knjigu "Diana: Njezina istinita priča" objavio prije princezine smrti, a u lanjsko reizdanje knjige ubacio je originalne transkripte u kojima Lady Di opisuje mučne trenutke koje je prolazila uoči vjenčanja 29. srpnja 1981. s britanskim prijestolonasljednikom, princem Charlesom (69) koji je prije romanse s Dianom Spencer, u mladosti ljubovao sa sadašnjom suprugom Camillom Parker Bowles (70).

- Pokušavala sam biti zrela, ali nisam mogla prestati misliti na njegovu aferu s Camillom. Nisam imala s kime pričati. Večer prije vjenčanja imala sam strahovit napad bulimije. Jela sam sve na što sam naišla u kući gdje sam spavala sa sestrom. I sve sam povratila. Dok sam hodala do oltara, pogledom sam tražila Camillu. Znala sam da je ondje. Vidjela sam ju dok sam se vraćala, kad je sve bilo gotovo. Bila je blijeda, sjećam se njezinog šešira s velom i njezinog sina koji je stajao na stolici. Ne mogu to zaboraviti. Sjećam se da sam mislila da je cijela stvar jako histerična, cijelo to vjenčanje. Bila je to stvar koju odrasli ljudi rade, i tamo sam bila ja, Diana, teta u vrtiću. Bilo je to suludo – ispričala je Diana biografu Mortonu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Izravni televizijski prijenos glamurozne kraljevske svečanosti pratilo je oko 760 milijuna gledatelja. Ceremonija je održana u katedrali St. Paul, umjesto u Westminster Abbeyju, kako je nalagala tradicija, jer ondje nije bilo dovoljno mjesta za sve uzvanike. Na vjenčanje su stigli svi europski vladari, osim španjolskog kralja Juana Carlosa koji se nije odazvao zbog razmirica s Ujedinjenim kraljevstvom oko teritorija na Gibraltaru.

Slavlju su prisustvovali i brojni europski predsjednici, no predsjednik Irske nije htio doći radi svađe s Ujedinjenim kraljevstvom zbog otvorenih pitanja u vezi Sjeverne Irske, a s mladencima nije slavio niti tadašnji grčki predsjednik.

Dok je izlazila iz katedrale, nesigurno je pogledavala oko sebe te držala supruga za ruku. Princeza je u razgovoru s Mortonom ispričala kako su ona i Charles bili jako umorni na dan vjenčanja. On joj je večer uoči svadbe poslao prsten i poruku u kojoj je poručio: 'Jako sam ponosan na tebe i kada sutra dođeš u crkvu, ja ću te čekati pred oltarom. Samo ih sve gledaj u oči i 'sredi ih'. Na dan glamurozne ceremonije, tvrdila je Lady Di, osjećala se spokojno.

- Bila sam jako, jako mirna. Smrtno mirna. Osjećala sam se kao janje koje vode na klanje. Nisam mogla ništa napraviti. Uoči vjenčanja provela sam svoju posljednju noć slobode sa sestrom Jane u Clarence Houseu - povjerila je Mortonu. Mlada princeza za britanskog prijestolonasljednika udala se s 20 godina. Charles je napunio 33 godine. Diana se nije znala, govorila je kasnije, nositi sa svojom nesigurnošću te pritiscima kraljevske obitelji i javnosti koja je pomno pratila svaki segment njezina života.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Sjećam se da sam bila toliko zaljubljena u svog budućeg supruga da nisam mogla skrenuti pogled s njega. Uistinu sam mislila da sam najsretnija djevojka na svijetu. On će se brinuti o meni do kraja života. Eto, jako sam pogriješila s tom pretpostavkom - prisjetila se. Diana je, govorila je, već tijekom poziranja fotografu neposredno nakon svadbene ceremonije shvatila da je pred njom velika uloga zbog koje ju je hvatala panika.

- Nikada nisam uistinu pokušala otkazati vjenčanje, ali najgori trenutak došao je kada smo došli u Broadlands, gdje smo proveli prvi dio našeg medenog mjeseca. Mislila sam da sam samo loše volje i imala sam veliku nadu u sebi, koja je nestala kroz dan ili dva. Tijekom prve polovice medenog mjeseca Charles je cijelo vrijeme čitao knjige koje smo onda morali tijekom ručka analizirati, a na drugom dijelu medenog mjeseca, koji smo proveli na jahti, svaku večer morali smo zabavljati sve najbitnije ljude u zemlji. Uopće nismo imali vremena za sebe i jako sam teško to prihvaćala - rekla je. Čim su se vratili u London, Diana je postala opsjednuta Camillom pa ju je sanjala gotovo svake večeri. Charles je supruzi doveo i psihijatra, no princeza se sve češće emotivno slamala.

- Problem je bio što su svi mislili da ću se priviknuti preko noći što sam Princeza od Walesa. Sa mnom su se svi ponašali kao da sam od stakla, a ja sam se i dalje prema svima ponašala isto - rekla je i prisjetila se kako je njezinom suprugu njegova majka, kraljica Elizabeta II (92) uvijek bila bila na prvom mjestu.

Foto: Anwar Hussein

- Morali su mi objasniti da je to normalno, jer, glupe li pomisli, ja sam uvijek mislila da čovjeku supruga mora biti na prvom mjestu pa tek onda svi ostali. Tada sam i smršavila najviše ikad pa su ljudi počeli komentirati moj izgled. Bila sam toliko depresivna da sam si pokušala prerezati žile - priznala je Mortonu.

Sva sila psihoanalitičara i psihijatara pokušavala joj je pomoći te su joj pripisali terapiju Valiumom i kako je rekla, 'svim drugim'. Ipak, na kraju je sama Diana rekla liječnicima da joj ne trebaju lijekovi već samo vrijeme da se navikne na novu ulogu.

Foto: BELL RON BELL

Situacija se naglo poboljšala kada je u listopadu saznala da je trudna. Ipak, zbog bulimije i stalnih obaveza, trudnoća s prvorođencem, princem Williamom joj je bila jako teška. Zbog svega toga, piše Morton, kraljevska obitelj ju je smatrala problematičnom zbog čega su sažalijevali Charlesa. Osim toga, Diana je otkrila i kako nekoliko godina nakon svadbe s Charlesom nije razgovarala sa svojom majkom jer se osjećala kao da ju je izdala na vjenčanju.

- Stalno je plakala i govorila da se ne može nositi s pritiskom. Ja sam ipak mislila da sam ja bila ta koja je pod pritiskom jer sam se ja udavala. Strašno me iznevjerila – požalila se princeza. Prema biografkinji Sally Bedell Smith (69) koja je objavila knjigu "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" noć prije glamurozne svadbe Charles je tugovao zbog Camille Parker-Bowles.

Foto: John Giles/Press Association/PIXSELL

Nesretni princ, piše Bedell Smith, veselio se braku s Dianom, ali noć prije nego što je morao pred oltar je proplakao. Volio je Camillu, objašnjava autorica, zbog njezina smisla za humor, trezvenog karaktera te nezainteresiranosti za modnim trendovima. Diana je bila logičan izbor buduće supruge za mladog prijestolonasljednika jer je, piše Charlesova biografkinja, bila mlada, lijepa te se isprva svidjela njegovoj obitelji. Na Charlesa je pritisak vršio otac, princ Philip, pa je Charles popustio i zaprosio Dianu.

Autorica objašnjava kako su na ceremoniji mladenci bili strahovito nervozni pa je Diana pred oltarom Charlesa nazvala pogrešnim imenom. O tome je u vrijeme kraljevskog vjenčanja izvijestio i BBC navodeći da je riječ o greški koja se lako može dogoditi. Diana je pomiješala prinčeva imena te ga nazvala Philip Charles Arthur George, umjesto Charles Philip.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Ni za princa Charlesa izgovaranje zavjeta nije prošlo glatko pa je krivo rekao "tvoja dobra" umjesto "moja zemaljska dobra". U katedrali su ih blagoslovili nadbiskup Canterburyja i 25 drugih svećenika. Na crkvenoj ceremoniji bilo je 3500 ljudi, a na ulicama Londona poredalo se dva se milijuna promatrača koje je osiguravalo 4.000 policajaca i 2.200 vojnika. Dianina raskošna svilena vjenčanica bila je ukrašena čipkom te optočena s 10.000 bisera. Dizajnirali su je Elizabeth i David Emanuel. Mladoženja je nosio svečanu odoru mornaričkog oficira.

Sutra čitajte nastavak feljtona 'Sve o kraljevskim vjenčanjima'. Na portalu 24sata pratite uživo sve o kraljevskoj svadbi u Londonu.