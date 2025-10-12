Zdravlje Diane Keaton naglo se pogoršalo zadnjih mjeseci: 'Bila je vesela i duhovita do kraja...'

Izašli su novi detalji o posljednjim mjesecima života legendarne glumice Diane Keaton, piše TMZ. Detalji otkrivaju da se zvijezda filma Annie Hall u tišini suočavala s ozbiljnim zdravstvenim problemima, koje je odlučila zadržati u potpunoj privatnosti, čak i od svojih najbližih prijatelja.

Prema izvorima bliskim obitelji, zdravlje joj se naglo pogoršalo tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, a u to se vrijeme gotovo potpuno povukla iz javnosti. Često se mogla vidjeti u šetnji sa svojim psom Reggiejem, a početkom ove godine iznenada je prestala izlaziti iz kuće.

- Njezino se stanje vrlo brzo pogoršalo, što je bilo teško gledati svima koji su je voljeli - izjavila je njezina bliska prijateljica za People te dodala kako je glumica ostala "duhovita i topla sve do samog kraja".

Keaton je, prema istim izvorima, odlučila svoje zdravstvene poteškoće zadržati u tajnosti, okružujući se isključivo najbližima. Kćeri Dexter (29) i sinom Dukeom (25), koje je posvojila u svojim pedesetima.

Istodobno, Keaton je počela diskretno rješavati osobne i imovinske poslove. U ožujku je stavila na prodaju svoj omiljeni dom u Sullivan Canyonu, što je iznenadilo mnoge njezine prijatelje. Kuću je kupila 2011. godine i gotovo deset godina osobno je obnavljala. Bila je inspirirana pričom Tri praščića i vlastitom strašću prema arhitekturi i dizajnu interijera. O toj je kući napisala i knjigu "Kuća koju je Pinterest izgradio", u kojoj je opisala kako je oduvijek sanjala živjeti u "kući od cigle, čvrstoj, sigurnoj i vječnoj".

Prodaja imanja, koje je oglasila za 27,5 milijuna dolara, pokazala se kao još jedan znak da se glumica svjesno pripremala za povlačenje i mirniji život, piše DailyMail. Izvori navode kako je odluka bila "emotivno teška, ali nužna", jer je Keaton željela rasteretiti svoj život i vrijeme provoditi u krugu obitelji.

Njezin posljednji javni trag bila je objava na Instagramu iz travnja, posvećena voljenom psu Reggieju. Na fotografiji se glumica široko smije dok mu pruža pseće kekse. Prizor koji danas djeluje kao nježan i neplaniran oproštaj od života kakav je voljela.

Diane Keaton, poznata po svom jedinstvenom stilu, karizmi i neponovljivoj duhovitosti, do samog je kraja živjela po vlastitim pravilima – dostojanstveno, skromno i uvijek pomalo drugačije od svih drugih.