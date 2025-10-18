Obavijesti

'TIPIČNO ZA NJU!'

Diane Keaton ostavila milijune dolara svome voljenome psu?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Diane Keaton ostavila milijune dolara svome voljenome psu?
Foto: Instagram

Bogatstvo Diane Keaton procjenjuje se na 100 milijuna dolara, a koje je ona navodno ostavila svojoj djeci. No, pojavili su se i navodi kako je jedan dio milijunskog kolača ostavila i svom psu...

Prije nekoliko dana preminula je legendarna glumica Diane Keaton (79). Njezina smrt bila je šokantna vijest za javnost, obzirom da nije često pojavljivala u javnosti, a na fotografijama i snimkama na društvenim mrežama nije odavala dojam da je bolesna. Nedavno je objavljen i uzrok smrti. 

- Obitelj Keaton je vrlo zahvalna na izvanrednim porukama ljubavi i podrške koje smo primili proteklih nekoliko dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. listopada - priopćili su njeni najmiliji te dodali kako je Keaton jako voljela životinje i da bi 'svaka donacija u njezinu sjećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bila prekrasan i vrlo cijenjen znak pažnje prema njoj'. 

Foto: Instagram

A koliko je voljela životinje, i to posebice svojeg psa Reggieja, govore i navodi koji su se pojavili ovih dana u stranim medijima. Naime, neki mediji navode kako je pet milijuna dolara ostavila upravo svom voljenom psu! Taj navod nije potvrđen, no mnogi smatraju da bi moglo u tome biti i nešto istine. 

Njezin pas pojavljivao se često s njome, a također je i u zadnjoj objavi koju je Keaton objavila na Instagramu. 

- Reggie je bio njezin cijeli svijet. Diane se često šalila kako su njezine najveće ljubavi u životu njezina djeca, Al Pacino, arhitektura i taj pas - rekao je jedan izvor za blog britanskog novinara Roba Shutera. Navodi se i kako će ti pet milijuna dolara zapravo 'pokriti' sve potrebe koje bi voljeni pas mogao imati za života, a dio će ići i za donacije. 

- Htjela je da Reggie živi dostojanstveno. To je tako tipično za nju, ekscentrično, nježno i puno ljubavi - dodao je izvor. 

Kako navodi Yahoo, pas Reggie neće 'naslijediti' tih pet milijuna dolara - već će se oni naći u zakladi. One se u SAD-u uglavnom rade kako bi novi vlasnici imali dovoljno sredstava za brinuti se za ljubimca, te za sve troškove veterinara, hrane... Odnosno, kako bi se osiguralo da ljubimac ne završi u skloništu. 

Strani mediji ranije su izvijestili i kako se bogatstvo glumice procjenjuje na 100 milijuna dolara, te da će ga naslijediti njezina djeca, Dexter i Duke, koje je odgojila kao samohrana majka i s kojima je bila jako povezana. 

