Diane Keaton ostavila milijune dolara svome voljenome psu?

Prije nekoliko dana preminula je legendarna glumica Diane Keaton (79). Njezina smrt bila je šokantna vijest za javnost, obzirom da nije često pojavljivala u javnosti, a na fotografijama i snimkama na društvenim mrežama nije odavala dojam da je bolesna. Nedavno je objavljen i uzrok smrti.

- Obitelj Keaton je vrlo zahvalna na izvanrednim porukama ljubavi i podrške koje smo primili proteklih nekoliko dana u ime svoje voljene Diane, koja je preminula od upale pluća 11. listopada - priopćili su njeni najmiliji te dodali kako je Keaton jako voljela životinje i da bi 'svaka donacija u njezinu sjećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bila prekrasan i vrlo cijenjen znak pažnje prema njoj'.

Foto: Instagram

A koliko je voljela životinje, i to posebice svojeg psa Reggieja, govore i navodi koji su se pojavili ovih dana u stranim medijima. Naime, neki mediji navode kako je pet milijuna dolara ostavila upravo svom voljenom psu! Taj navod nije potvrđen, no mnogi smatraju da bi moglo u tome biti i nešto istine.

Njezin pas pojavljivao se često s njome, a također je i u zadnjoj objavi koju je Keaton objavila na Instagramu.

- Reggie je bio njezin cijeli svijet. Diane se često šalila kako su njezine najveće ljubavi u životu njezina djeca, Al Pacino, arhitektura i taj pas - rekao je jedan izvor za blog britanskog novinara Roba Shutera. Navodi se i kako će ti pet milijuna dolara zapravo 'pokriti' sve potrebe koje bi voljeni pas mogao imati za života, a dio će ići i za donacije.

- Htjela je da Reggie živi dostojanstveno. To je tako tipično za nju, ekscentrično, nježno i puno ljubavi - dodao je izvor.

Kako navodi Yahoo, pas Reggie neće 'naslijediti' tih pet milijuna dolara - već će se oni naći u zakladi. One se u SAD-u uglavnom rade kako bi novi vlasnici imali dovoljno sredstava za brinuti se za ljubimca, te za sve troškove veterinara, hrane... Odnosno, kako bi se osiguralo da ljubimac ne završi u skloništu.

Strani mediji ranije su izvijestili i kako se bogatstvo glumice procjenjuje na 100 milijuna dolara, te da će ga naslijediti njezina djeca, Dexter i Duke, koje je odgojila kao samohrana majka i s kojima je bila jako povezana.