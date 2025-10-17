Obavijesti

BIVŠA LJUBAV

Al Pacino oprostio se od Keaton: 'Uvijek će letjeti u mom srcu...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Al Pacino oprostio se od Keaton: 'Uvijek će letjeti u mom srcu...'
Foto: Profimedia

Slavni glumac oprostio se od svoje bivše djevojke dirljivim riječima kojima je opisao koliko mu je značila te na koji je način obilježila njegov život

Nakon što je prošlog vikenda umrla njegova bivša djevojka Diane Keaton, glumac Al Pacino oprostio se od nje emotivnim tekstom koji je napisao za Deadline. Bivši glumački par bio je u vezi od 1974. do 1990. godine.

'Jako sam tužan zbog smrti Diane Keaton. Kada sam čuo vijesti, bio sam šokiran. Diane je bila moja partnerica, moj prijateljica, netko tko mi je donosio sreću i više od jednom utjecao na moj životni put.', riječi su kojima je glumac započeo svoj dirljivi tekst.

NZ
Foto: NZ

Al Pacino u nastavku je istaknuo kako su, iako je njihova romantična veza pukla još prije više od 30 godina, sjećanja ostala živa i vratila se kao bolna, ali i motivirajuća. 'Živjela je bez ograničenja, i sve što je dotaknula nosilo je njenu nepogrešivu energiju. Otvarala je vrata za druge, inspirirala generacije te utjelovila u svom radu i životu dar koji se viđa jednom u životu', dodao je.

Slomljeni kolega osvrnuo se i na njenu glumačku pojavu: 'Na ekranu, bila je magnetska - munja i šarm, uragan i nježnost. Ona je bila čudo. Gluma je bila njena umjetnost, ali i samo jedan od načina na koje je izražavala svoju maštu i kreativnost', te dodao da će mnogima nedostajati, a sjećanje na nju nikada neće umrijeti jer je ostavila neizbrisiv trag.

Oproštaj od bivše ljubavi zaključio je riječima: 'Uvijek ću je se sjećati. Mogla je letjeti - i u mom srcu uvijek će moći'.

The Godfather - filmstill
Foto: CAP/FB

Osim što su 16 godina proveli kao ljubavni par, Keaton i Pacino zajedno su i radili, a najpoznatiji film koji su zajedno snimili zasigurno je antologijski 'Kum'. Glumac nikada nije skrivao svoje divljenje prema bivšoj partnerici, koja je s njim okončala vezu jer se odbio vjenčati.

Jedan je izvor za Daily Mail nedavno izjavio kako Al Pacino sada žali zbog svoje odluke od prije 36 godina: 'Godinama nakon što su on i Diane prekinuli, Al je znao reći: 'Ako je suđeno, nikad nije kasno za pokušati ponovno.', no nažalost, sada jest'. Glumac je veliku počast kolegici odao i 2017. godine kada je na  45th AFI Life Achievement Award Tributeu za nju rekao: 'Ti si umjetnica, Di. Ti si velika umjetnica... Volim te, zauvijek'.

