DiCaprio zaboravio na Victoriu? Uživao u društvu nove djevojke

Leonardo DiCaprio (48) bio je u društvu nove djevojke u utorak navečer na zabavi Ebony Riley (32), koja je slavila nove glazbene uspjehe.

Foto: MIHA

Na zabavi nije bila prisutna navodno njegova nova djevojka, Victoria Lamas (23). Glumac se pojavio u ležernom izdanju, a ovog se puta nije skrivao iza maske za lice, već je nosio šiltericu, bomber jaknu, crnu majicu i traperice. Misteriozna dama pored njega pojavila se u elegantnom odijelu koje je kombinirala uz bijelu bluzu.

Foto: Instagram

Leo se u njenom društvu uglavnom smješkao, a nejasno je što je s njim i Victoriom s obzirom na to da je nedavno viđen i kako se zabavlja s drugim ženama na jahti.

Dobitnik Oscara, kojega prati reputacija da nikada nema djevojku koja je starija od 25 godina, nedavno je snimljen kako s Victorijom ulazi u automobil. Novinarima i fotografima posebno je bila zanimljiva činjenica da su odvojeno napustili Birds Street Club nakon druženja, ali su ušli u isto vozilo.

Ona je inače kći glumca Lorenza Lamasa, a mnoge je iznenadilo to što se spetljao s njom jer se ranije šuškalo da je mjesecima u vezi s Gigi Hadid. No, to se ipak činilo malo netipično za glumca s obzirom na to da je ova manekenka već napunila dvadeset i sedmu.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

