POZNAT I JELOVNIK

Diddy proveo još jedan praznik iza rešetaka: Otkrili su kako je proslavio Dan zahvalnosti...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Sean 'Diddy' Combs proveo je Dan zahvalnosti u zatvoru Fort Dix, gdje je uživao u zabavnim aktivnostima i svečanom prazničnom obroku s drugim zatvorenicima

Glazbeni mogul je ovogodišnji Dan zahvalnosti proveo u zatvoru Fort Dix u New Jerseyju, uživajući u koncertu i kartaškim igrama s ostalim zatvorenicima. Prema izvoru za Page Six, zatvorenici su tijekom praznika sudjelovali u sportskim turnirima, rekreaciji i zabavnim aktivnostima, a mogli su primiti i posjete svojih najbližih.

(FILE) Sean 'Diddy' Combs hit with a wave of 120 new assault allegations. A Texas-based attorney said hes representing more than 100 accusers in a series of new lawsuits hell file against Diddy. LAS VEGAS, NEVADA, USA - MAY 15: American rapper, record pro
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Za sve njih pripremljen je poseban ručak: pečena purica ili vegetarijanska opcija od sojina mesa, povrtni nadjev, pečeni slatki krumpir, pire krumpir, kukuruz, umak od piletine, integralni kruh te voće ili praznični desert. Ako još budu gladni, zatvorenici su mogli uživati u sendvičima, siru, kikiriki maslacu, čipsu i voću.

U ZATVORSKOJ JE KNJIŽNICI Procurila je Diddyjeva snimka: Pogledajte kako reper izgleda nakon godinu dana u zatvoru
Procurila je Diddyjeva snimka: Pogledajte kako reper izgleda nakon godinu dana u zatvoru

Iako je datum Diddyjevog puštanja s odsluženja zatvorske kazne pomaknut s 8. svibnja 2028. na 4. lipnja 2028., razlog za produženje ostaje nejasan. Prema izvještajima, imao je problema s upravom zatvora, navodno zbog konzumacije 'domaćeg alkohola' i sudjelovanja u zabranjenom trostrukom telefonskom pozivu.

Sean "Diddy" Combs attends trial in New York federal court
Foto: Jane Rosenberg

Njegov glasnogovornik negirao je navode, istaknuvši da Diddy 'radi na sebi i prilagođava se novoj sredini', te da su mnoge priče o njemu pretjerane ili netočne.

OPET PROBLEMI Glazbeni producent tuži Seana Diddyja Combsa, tvrdi da mu je pokazao svoj spolni organ
Glazbeni producent tuži Seana Diddyja Combsa, tvrdi da mu je pokazao svoj spolni organ

Diddy je u zatvoru od rujna 2024., nakon što je osuđen na četiri godine i dva mjeseca zbog organiziranja transporta radi prostitucije. Prebačen je u Fort Dix u listopadu i od tada je viđen iza rešetaka, uključujući i slike dok šeta unutar zatvorskog dvorišta.

FILE PHOTO: Rapper Sean Diddy Combs arrives at the 2016 MTV Video Music Awards in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

