Diddy proveo još jedan praznik iza rešetaka: Otkrili su kako je proslavio Dan zahvalnosti...

Glazbeni mogul je ovogodišnji Dan zahvalnosti proveo u zatvoru Fort Dix u New Jerseyju, uživajući u koncertu i kartaškim igrama s ostalim zatvorenicima. Prema izvoru za Page Six, zatvorenici su tijekom praznika sudjelovali u sportskim turnirima, rekreaciji i zabavnim aktivnostima, a mogli su primiti i posjete svojih najbližih.

Za sve njih pripremljen je poseban ručak: pečena purica ili vegetarijanska opcija od sojina mesa, povrtni nadjev, pečeni slatki krumpir, pire krumpir, kukuruz, umak od piletine, integralni kruh te voće ili praznični desert. Ako još budu gladni, zatvorenici su mogli uživati u sendvičima, siru, kikiriki maslacu, čipsu i voću.

Iako je datum Diddyjevog puštanja s odsluženja zatvorske kazne pomaknut s 8. svibnja 2028. na 4. lipnja 2028., razlog za produženje ostaje nejasan. Prema izvještajima, imao je problema s upravom zatvora, navodno zbog konzumacije 'domaćeg alkohola' i sudjelovanja u zabranjenom trostrukom telefonskom pozivu.

Njegov glasnogovornik negirao je navode, istaknuvši da Diddy 'radi na sebi i prilagođava se novoj sredini', te da su mnoge priče o njemu pretjerane ili netočne.

Diddy je u zatvoru od rujna 2024., nakon što je osuđen na četiri godine i dva mjeseca zbog organiziranja transporta radi prostitucije. Prebačen je u Fort Dix u listopadu i od tada je viđen iza rešetaka, uključujući i slike dok šeta unutar zatvorskog dvorišta.

