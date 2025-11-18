Glazbeni producent tuži Seana Diddyja Combsa, tvrdi da mu je pokazao svoj spolni organ

StartFragment Šerifov ured okruga Los Angeles istražuje navod o seksualnom napadu star pet godina protiv Seana "Diddyja" Combsa, hip-hop mogula koji trenutačno služi kaznu zatvora od 50 mjeseci zbog dviju presuda za međudržavnu prostituciju.

Nova prijava podnesena je u Largu na Floridi 20. rujna, navodi se u policijskom izvješću. Muški glazbeni publicist i producent rekao je da je 2020. pozvan na fotografiranje u skladištu u Los Angelesu radi nadolazećeg projekta, prema istom izvješću, piše NBC News.

Tužitelj je tvrdio da je tijekom snimanja Combs počeo masturbirati pod majicom dok je gledao pornografiju, a potom je otkrio spolni organ i rekao mu da mu pomogne, stoji u izvješću.

Producent kaže da mu nije odgovorio, a Combs je nastavio prije nego što mu je bacio majicu, ispričao je policiji, prema dokumentu.

Muškarac je policiji rekao da o incidentu nikome nije govorio jer ga je bilo sram, stoji u izvješću. U ožujku 2021., dok je bio u Santa Monici zbog glazbenog projekta, dvojica muškaraca u jednoj kući zgrabila su ga, stavila mu nešto preko glave i odvela u sobu gdje ga je Combs vrijeđao i nazvao cinkarošem, rekao je policiji u Largu, prema izvješću.

Ime osobe koja je podnijela novu prijavu za seksualni napad u policijskom izvješću iz Larga je sakriveno.

“Odjel za posebne žrtve provest će istragu navoda,” stoji u priopćenju šerifova ureda.

“Kao što pravni tim gospodina Combsa ponavlja već više od godinu dana, on ne može odgovarati na svaku neutemeljenu optužbu u onome što je postalo medijski cirkus.”, izjavio je Combsov građanski odvjetnik Jonathan Davis.

EndFragment