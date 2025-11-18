Obavijesti

Show

Komentari 1
OPET PROBLEMI

Glazbeni producent tuži Seana Diddyja Combsa, tvrdi da mu je pokazao svoj spolni organ

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Glazbeni producent tuži Seana Diddyja Combsa, tvrdi da mu je pokazao svoj spolni organ
Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Šerifov ured istražuje navod o seksualnom napadu protiv Diddyja. ​​​​​​​Optužbe se odnose na producenta koji tvrdi da mu je Combs 2020. godine pokazao spolni organ i tražio ga da mu pomogne u seksualnom činu

StartFragment Šerifov ured okruga Los Angeles istražuje navod o seksualnom napadu star pet godina protiv Seana "Diddyja" Combsa, hip-hop mogula koji trenutačno služi kaznu zatvora od 50 mjeseci zbog dviju presuda za međudržavnu prostituciju.

Nova prijava podnesena je u Largu na Floridi 20. rujna, navodi se u policijskom izvješću. Muški glazbeni publicist i producent rekao je da je 2020. pozvan na fotografiranje u skladištu u Los Angelesu radi nadolazećeg projekta, prema istom izvješću, piše NBC News.

Tužitelj je tvrdio da je tijekom snimanja Combs počeo masturbirati pod majicom dok je gledao pornografiju, a potom je otkrio spolni organ i rekao mu da mu pomogne, stoji u izvješću.

KRŠIO PRAVILA? Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći
Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći

Producent kaže da mu nije odgovorio, a Combs je nastavio prije nego što mu je bacio majicu, ispričao je policiji, prema dokumentu.

Muškarac je policiji rekao da o incidentu nikome nije govorio jer ga je bilo sram, stoji u izvješću. U ožujku 2021., dok je bio u Santa Monici zbog glazbenog projekta, dvojica muškaraca u jednoj kući zgrabila su ga, stavila mu nešto preko glave i odvela u sobu gdje ga je Combs vrijeđao i nazvao cinkarošem, rekao je policiji u Largu, prema izvješću.

Nedugo nakon presude Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati
Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati

Ime osobe koja je podnijela novu prijavu za seksualni napad u policijskom izvješću iz Larga je sakriveno.

“Odjel za posebne žrtve provest će istragu navoda,” stoji u priopćenju šerifova ureda.

“Kao što pravni tim gospodina Combsa ponavlja već više od godinu dana, on ne može odgovarati na svaku neutemeljenu optužbu u onome što je postalo medijski cirkus.”, izjavio je Combsov građanski odvjetnik Jonathan Davis.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
'GRAD - TO STE VI'

Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane
VELIKO SRCE

Zagrebački restoran umornim vatrogascima kod Vjesnika dostavio 50 porcija hrane

Iz zagrebačkog restorana Spud Bud zapitali su se jesu li vrijedni vatrogasci koji su cijelu noć gasili požar na Vjesniku išta jeli, pa su im pripremili topli obrok. 'Ako možeš pomoći, pomozi', rekao je vlasnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025