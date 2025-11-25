Obavijesti

U ZATVORSKOJ JE KNJIŽNICI

Procurila je Diddyjeva snimka: Pogledajte kako reper izgleda nakon godinu dana u zatvoru

Piše Marinela Mesar,
Procurila je Diddyjeva snimka: Pogledajte kako reper izgleda nakon godinu dana u zatvoru
Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION

Combs je uhićen u rujnu 2024. godine zbog niza teških optužbi, među kojima su reketarenje, trgovina ljudima radi seksualnog iskorištavanja te kaznena djela povezana s prostitucijom, a suđenje mu je počelo u svibnju

U javnost je konačno procurilo ono što je već dulje vrijeme pravi misterij. Naime, na društvenim mrežama pojavila se snimka Seana Diddyja Combsa iz zatvora 'Fort Dix' u saveznoj državi New Jersey. Na videu koji se pojavio, a koji je prvi objavio američki portal TMZ,  vidljivo je kako provodi radni dan u zatvorskoj knjižnici, a odjeven je u zatvorsku uniformu te opušteno razgovara s drugim zatvorenicima i obavlja svakodnevne dužnosti.

Inače, u listopadu mu je sud izrekao kaznu na čak četiri godine i dva mjeseca, a usto dobio je i novčanu kaznu od gotovo 500.000 dolara. S druge strane, u presudi je naveden i obveza sudjelovanja u programima za mentalni zdravlje i liječenje ovisnosti. 

KRŠIO PRAVILA? Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći
Diddyju je produljena zatvorska kazna: Evo kad bi trebao izaći

Kako su ranije pisali i ostali mediji kazna mu je produljena na dodatnih mjesec dana jer je kršio zatvorska pravila. Navodno je i konzumirao domaći alkohol koji je napravio od fermentiranog šećera, odnosno Fante i jabuka. Usto, sudjelovao je u nedozvoljenom telefonskom razgovoru s tri osobe, samo nekoliko dana prije premještaja u zatvor u New Jerseyju.

'SLAVLJE' IZA REŠETAKA Daleko od raskoši: Poznato što je Diddy jeo u zatvoru za svoj rođendan, otkrili jelovnik...
Daleko od raskoši: Poznato što je Diddy jeo u zatvoru za svoj rođendan, otkrili jelovnik...

Podsjetimo, Combs je uhićen u rujnu 2024. godine zbog niza teških optužbi, među kojima su reketarenje, trgovina ljudima radi seksualnog iskorištavanja te kaznena djela povezana s prostitucijom. Suđenje je počelo u svibnju ove godine, a u srpnju je proglašen krivim za prijevoz osoba u svrhu prostitucije, dok je za najteže optužbe oslobođen.

MTV VMA Awards 2023 - Pressroom
Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

