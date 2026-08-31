Diddyjev sin poručio da stoji uz oca: Oslobodite mog tatu!

Christian 'King' Combs u subotu navečer slučajno je susreo repera DDG-a, a njihov kratki susret pretvorio se u javni iskaz podrške zatvorenom glazbenom mogulu, Sean 'Diddyju' Combsu.

DDG je snimao prijenos uživo kada je pozdravio Christiana, koji je djelovao dobro raspoloženo i kratko popričao sa streamerom. No kada je DDG usmjerio kameru prema njemu, Christian je gledateljima želio poslati jasnu poruku te poručio: Oslobodite tatu, oslobodite Diddyja.

Iako je njegova poruka bila kratka, bila je vrlo jasna – Christian i dalje javno podržava svog oca Diddyja koji se nalazi iza rešetaka jer je u srpnju prošle godine proglašen krivim po dvije točke savezne optužnice povezane s prijevozom osoba radi prostitucije. Trenutačno služi zatvorsku kaznu u ustanovi FCI Fort Dix, a prema trenutno dostupnim informacijama, trebao bi biti pušten u veljači 2028. godine.

Christian je i tijekom cijelog pravnog procesa pružao podršku ocu, javlja TMZ. Sean 'Diddy' Comby ima sedmero djece s četiri različite žene, među kojima i jedno posvojeno.

