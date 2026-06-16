Diddyju su ponovno skratili kaznu, evo kad izlazi iz zatvora

Seanu 'Diddyju' Combsu (56) ponovno je skraćena zatvorska kazna. Kontroverzni glazbeni mogul trebao biti pušten na slobodu 23. veljače 2028. godine, potvrdio je Page Six. Podsjetimo, reper je u listopadu 2025. osuđen na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvije točke optužnice za prijevoz u svrhu prostitucije.

Datum njegova izlaska iz zatvora dosad se nekoliko puta mijenjao. Trebao je biti pušten 8. svibnja 2028., no taj je datum kasnije pomaknut na 4. lipnja iste godine. Do toga je navodno došlo nakon što je prekršio više zatvorskih pravila, uključujući telefonski razgovor s još dvije osobe i konzumaciju domaće proizvedenog alkohola.

Foto: Danny Moloshok

U ožujku ove godine kazna mu je smanjena za šest tjedana pa je novi datum izlaska bio 25. travnja 2028. Ta se promjena povezivala s njegovim sudjelovanjem u programu rehabilitacije od zlouporabe droga.

- Gospodin Combs aktivni je sudionik rezidencijalnog programa za odvikavanje od droga te je od samog početka ozbiljno pristupio rehabilitaciji. U potpunosti je angažiran, usredotočen na osobni rast i predan pozitivnim promjenama - izjavio je tad njegov predstavnik.

Nakon toga kazna mu je još jednom smanjena, kao datum izlaska bio je određen 15. travnja 2028. Sad je određen novi datum, 23. veljače 2028. Combsov predstavnik nije odmah odgovorio na upit za komentar o posljednjem smanjenju kazne. Dok traje žalbeni postupak, odvjetnici dobitnika Grammyja nastavljaju osporavati presudu iz srpnja 2025. Žalbu su podnijeli u prosincu prošle godine, a dodatni podnesak predali su i u ožujku.

Foto: Jane Rosenberg

Cijeli slučaj nazvali su 'izopačenjem pravde' te zatražili Combsovo 'trenutačno puštanje na slobodu i oslobađajuću presudu ili, u najmanju ruku, ukidanje presude i ponovno izricanje kazne'. Savezni tužitelji, s druge strane, traže od suda da odbije žalbu.

Podsjetimo, Combs je uhićen u rujnu 2024. godine te optužen za zločinačko udruživanje, trgovinu ljudima u svrhu seksa pod prisilom, prijevarom ili prisilom te prijevoz u svrhu prostitucije. Nakon dugotrajnog suđenja oslobođen je težih optužbi, ali osuđen je po dvije točke optužnice za prijevoz u svrhu prostitucije.