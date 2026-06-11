Novi spor protiv Seana Diddyja Combsa: Poznato je za što ga optužuje bivši dječji glumac

Sean "Diddy" Combs suočava se s novim ozbiljnim optužbama nakon što je ovog tjedna na sudu u Kaliforniji podnesena tužba u kojoj ga neimenovani bivši dječji glumac tereti za seksualni napad dok je bio maloljetan.

Prema navodima iz tužbe, incident se navodno dogodio u svibnju 2007. godine tijekom networking događaja u četvrti Hollywood Hills u Los Angelesu. Tužitelj tvrdi da ga je Combs odveo u zasebnu prostoriju pod izlikom privatnog razgovora o potencijalnim poslovnim prilikama, uključujući projekt koji je tada navodno producirao.

U sudskim dokumentima navodi se kako je Combsovo ponašanje bilo "šokantno", s namjerom izazivanja straha i emocionalne patnje te da je kod navodne žrtve doista prouzročilo ozbiljne emocionalne posljedice.

Glasnogovornik Seana Combsa oštro je odbacio optužbe, nazvavši ih "lažnima i apsurdnima".

Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION

"Riječ je o još jednoj osobi u dugom nizu onih koji pokušavaju profitirati na račun tužbi koje potiču odvjetnici specijalizirani za naknade štete. Gospodin Combs nikada nije seksualno zlostavljao nikoga, a to uključuje i djecu. Ove će optužbe biti opovrgnute kao i sve prethodne", izjavio je Combsov predstavnik Juda Engelmayer.

Nova tužba pridružuje se desecima građanskih postupaka koji su protiv Combsa pokrenuti nakon njegova uhićenja u New Yorku 2024. godine.

Podsjetimo, nakon osmotjednog suđenja prošle godine, porota ga je oslobodila najtežih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i organizirani kriminal, no proglašen je krivim po dvije blaže točke optužnice povezane s prostitucijom.

Combs trenutno služi zatvorsku kaznu od 50 mjeseci te bi, prema sadašnjem rasporedu, na slobodu trebao izaći 2028. godine. Istodobno traje i žalbeni postupak pred američkim prizivnim sudom.

Njegovi odvjetnici tvrde da je nepravedno kažnjen zbog djela za koja ga je porota oslobodila te osporavaju niz optužbi koje se odnose na organiziranje višednevnih seksualnih zabava poznatih pod nazivom "freak-offs".

U najnovijoj tužbi bivši dječji glumac navodi da mu je Combs tijekom događaja ponudio piće, nakon čega je počeo osjećati njegove učinke. Tvrdi da ga je glazbeni mogul potom počeo neprimjereno dodirivati unatoč njegovu protivljenju i izraženoj nelagodi.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Sudski dokumenti dalje sadrže eksplicitne navode o navodnom seksualnom napadu. Tužitelj tvrdi da je u vrijeme događaja bio mlađi od 18 godina, iako njegova točna dob nije navedena.

Osim Combsa, muškarac je tužio i svoje tadašnje agente, optužujući ih da nisu poduzeli potrebne mjere zaštite. Navodi kako nisu osigurali pratnju odgovorne odrasle osobe, provjerili prisutnost njegovih skrbnika niti spriječili da ostane nasamo s odraslim osobama iz industrije u privatnim prostorijama ili izdvojenim dijelovima objekta.

Slučaj predstavlja najnoviji u nizu pravnih izazova za nekadašnjeg glazbenog magnata, dok njegovi odvjetnici nastavljaju voditi bitke protiv brojnih građanskih tužbi koje se protiv njega vode diljem Sjedinjenih Američkih Država.

*uz korištenje AI-ja



