Dikana iznijeli zaštitari: 'Idem iz Hrvatske, sve ću rasprodati'

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (77) požalio se na svom Facebook profilu na državu, policiju... Govori o navodnom pravnom sukobu oko imovine. Istaknuo je kako je to njegova posljednja objava na toj društvenoj mreži dok je još u Hrvatskoj jer je došao dan da se zauvijek pozdravi sa svima onima koji ga prate.

- Odustajem od ovakve Hrvatske i ne želim više sudjelovati u nijednom obliku života u ovoj opustošenoj i samo još divljaštvom obdarenoj balkanskoj zemlji - isticao je Dikan.

Iznio je hrpu uvreda na račun države i vlasti i objavio nekoliko snimki na kojima se vidi njegov okršaj sa zaštitarima. Oni su najprije razbijali ulazna vrata nekog stana i onda ga zapečatili.

Najavio je da se vraća u dijasporu. Svima koji ga prate zaželio je sve najbolje i poručio da se jednom možda opet vide. Godinama se spori oko imovine pa se tako sporio i sa svojom majkom, Gjerminom Radman, koja je prošle godine preminula.

- Meni srce puca, ali sa sinom Josipom raskrstila sam sve odnose 1992. godine kad me izbacio iz svoje kuće u Rimu. No ne želim da on na sudu govori kako sam dementna jer to nije istina. Pri zdravoj sam pameti unatoč svojim godinama. Tome mogu posvjedočiti svi koji me znaju, kao i njegova bivša supruga Beba Lončar s kojom se često čujem - isticala je Radeljakova majka.