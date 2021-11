Deveta godina braka bila je kobna za Ivanu Paris (36) i Dina Bubičića (37). Prije dvije godine okončali su svoj brak, no ostali su u prilično dobrim odnosima. Odnedavno su okrenuli novu stranicu u životu. Kako doznajemo, Mister Hrvatske 2008. ljubi ugostiteljicu Adrianu iz Rijeke, s kojom je već neko vrijeme u vezi. Miss Universe 2002. pak uživa u solo životu. No to ne znači da se muškarci ne lijepe na nju.