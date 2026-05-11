Dino Bubičić opet je u javnosti, glumi u spotu atraktivne riječke pjevačice: 'Bio mi je prvi izbor'

Nakon duljeg izbivanja iz javnosti, najpoznatiji hrvatski mister Dino Bubičić (40) ponovno se pojavio pred kamerama – i to zbog riječke pjevačice Nike Komadine (28), koja je za svoj novi singl “Gubiš me” snimila vizualno ambiciozan spot.

Naime, atraktivna glazbenica ovoga puta publici je pripremila pravi mali akcijski spektakl inspiriran filmovima o Jamesu Bondu. Privatni avion, kasino, velike oklade, dramatične scene s oružjem i luksuzna estetika samo su dio atmosfere kojom odiše novi videospot.

Glavnu mušku ulogu Nika je povjerila upravo Dini Bubičiću, koji se posljednjih godina gotovo potpuno povukao iz medijskog prostora. Njegov povratak izazvao je velik interes, posebno među obožavateljima koji ga dugo nisu imali priliku vidjeti u javnosti.

- Nisam bila sigurna hoće li pristati jer se zaista udaljio od javnog života, ali čim sam zamislila koncept spota, Dino mi je bio prvi izbor - otkriva Nika dodajući kako ih je spojilo sasvim slučajno poznanstvo u teretani.

Njihovo prijateljstvo dodatno se razvilo kada je Dino postao i pacijent u njezinoj stomatološkoj ordinaciji. Naime, osim glazbene karijere, Nika uspješno gradi i profesionalni put u dentalnoj medicini. Završila je specijalistički master iz oralne kirurgije i implantologije u Austriji, a svakodnevno radi u obiteljskoj ordinaciji u Rijeci.

Ipak, glazba je njezina najveća strast. Upravo zato, kaže, ulaže mnogo vremena, energije i vlastitih sredstava kako bi svaki projekt podigla na višu razinu.

Poseban izazov tijekom snimanja bila je scena u privatnom avionu, za koju je Nika morala savladati vlastiti strah od visine.

- Kada smo krenuli snimati, potpuno sam se prepustila režiseru Sergiju Cinghialeu. U tom trenutku više nisam razmišljala o strahu, nego samo o tome kako da scena izgleda što uvjerljivije - otkriva pjevačica.

Za pjesmu “Gubiš me” zaslužni su autori Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić, provjereni tandem koji stoji iza brojnih regionalnih hitova. Nika ističe kako ju je pjesma osvojila već na prvo slušanje zbog senzualnog teksta i emotivne energije, a vjeruje da će posebno odjeknuti među svima koji su prošli ljubavne brodolome.

Uz glazbene planove, pred Nikom je i veliki međunarodni iskorak. Ovoga ljeta odlazi u New York, gdje je primljena na prestižnu American Academy of Dramatic Arts. Tamo će usavršavati glumu, scenski pokret i musical theatre kroz program posvećen filmu i mjuziklu.