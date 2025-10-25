Moj savjet mladom gospodinu bio bi da samo ode tamo i uživa što više može, poručio je Dino mladome Marinu Vrgoču, koji će nas predstavljati ove godine na Dječjoj Euroviziji
Dino Jelusić: Imao sam teži put zbog pobjede na Euroviziji...
Nakon višegodišnjeg izbivanja, Hrvatska se ove godine s velikim entuzijazmom vraća na pozornicu Dječje pjesme Eurovizije, i to s devetogodišnjim Marinom Vrgočem, kojem je pobjedom na hrvatskoj inačici showa 'The Voice Kids' pripala čast da na navedenom natjecanju predstavlja našu zemlju 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije. Time je otvoreno novo poglavlje za mlade hrvatske talente na europskoj sceni.
