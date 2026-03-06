FOTO Emily Ratajkowski na reviju stigla gotovo gola: Grudi je skrila zavezanim puloverom
Poznata manekenka privukla je sve poglede na reviji Loewe tijekom Pariškog tjedna mode, gdje je stigla u nesvakidašnjem izdanju. Naime, za ovu prigodu Emily nije obukla ni grudnjak niti top, a obline je skrila preko ramena prebačenim puloverom.
Manekenka Emily Ratajkowski (34) ponovno je privukla pažnju kada se pojavila na reviji modne kuće Loewe održanoj tijekom Paris Fashion Weeka. Nije obukla ni majicu ni grudnjak, već je preko ramena ležerno prebacila tamnoplavim pulover. Kombinaciju je upotpunila elegantnim hlačama, visokim potpeticama, velikom torbom i sunčanim naočalama. | Foto: PROFIMEDIA