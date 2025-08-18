Obavijesti

Show

Komentari 1
GLAZBENIK ZA 24SATA PLUS+

Dino Jelusić: Oduševila nas je publika u Južnoj Koreji! Velika je to stvar za bend iz Hrvatske

Piše Davor Lugarić, Dino Stošić,
Čitanje članka: 3 min
Dino Jelusić: Oduševila nas je publika u Južnoj Koreji! Velika je to stvar za bend iz Hrvatske
Foto: Privatni album

Sljedeća postaja nam je Seul, govori nam Dino Jelusić i jedva čeka da korejski bendovi dođu u Hrvatsku. Dio je to projekta 'Odyssey'

Jelusick, Jelusick, Jelusick... uglas skandira publika bendu Dine Jelusića. Dečki su 16. kolovoza rasturili na JUMF festivalu u južnokorejskom Jeonju, otkud su nam se javili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...
U ZAGRLJAJU NA ODMORU

Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu uživa u vezi sa Španjolcem s kojim je već dvije godine. Od samog početka žive zajedno u Zagrebu jer, kako kaže, ne vjeruje u veze na daljinu
Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija
OTVORENO PISMO

Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija

Pjevač se na Facebooku oglasio o sukobu s Huseinom Hasanefendićem Husom
Šime opet dočekao Maju nakon koncerta: 'Dao joj je papirić, a nakon toga su zajedno otišli...'
ČESTO SE DRUŽE

Šime opet dočekao Maju nakon koncerta: 'Dao joj je papirić, a nakon toga su zajedno otišli...'

Maja Šuput i Šime Elez ovog se ljeta često druže diljem Dalmacije. Najčešće ih se može vidjeti na njezinim koncertima, s kojih zajedno odlaze, a ranije su 'ulovljeni' i na jahti kraj Brača...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025