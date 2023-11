Dino Jelusić otkrio nam je sve o uspjehu, fanovima i Aleksandri Prijović: 'Zvuči mi k'o kafana!'

Bih li se opet prijavio na Eurosong? Da i ne. Ne, zato jer imam publiku koja ne oprašta odlazak na Eurosong. A da, zato što s ovim žanrom, ako se desi neki uspjeh, mogao bi se eksploatirati na više publike. Generalno, ne bih, govori nam Dino Jelusić (31). Prošlo je 20 godina otkako je pobijedio na Eurosongu u Kopenhagenu s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav'.

Zapamtili ga i po dekolteu

Pobjeda 2003. omogućila mu je da ubrzo nakon toga objavi svoj prvi album 'No.1'. te nastupa po cijelom svijetu.

Također, donijela mu je gostovanje u popularnoj emisiji 'Sanja' voditeljice i pjevačice Sanje Doležal (60). Tada 12-godišnji Dino bio je gost emisije o nadarenoj djeci, ali ostao je zapamćen po tome što je Sanji gledao u dekolte.

Zbog puberteta, od 2007. godine više nije mogao pjevati tako visoke tonove. Njegov sljedeći album bio 'Living My Own Life', koji je krenuo snimati 2009.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tad je već slušao bendove kao što su Led Zeppelin, Kingdom Come, Whitesnake i Iron Maiden, koji su ga inspirirali da promijeni smjer svoje glazbene karijere. Okrenuo se prema rocku i hard rocku.

Od 2012. je u bendu Animal Drive, koji je i osnovao, ali je na neko vrijeme tijekom 2014. morao zaustaviti svoju karijeru zbog operacije glasnica.

Pravi uspjeh postigao je 2016. i to na stranoj sceni. Nakon što su ga primijetili na izvedbi Show Must Go On, pridružio se američkom bendu Trans-Siberian Orchestra. Sudjelovao je turneji tog benda po Americi i zbog te suradnje primijetila ga je glazbena kuća Frontiers Records.

Jelusić je u međuvremenu završio studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a debitantni album Animal Drivea 'Bite!' smatrao se vrlo uspješnim.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

'Tajna uspjeha? Nema pravila'

Njegovi uspjesi su se nastavili. Sredinom srpnja 2021. grupa Whitesnake objavila je da je Dino njihov novi član, koji će s njima na proljeće 2022. krenuti na turneju. Ubrzo nakon toga Jelusić je otkrio da ima novi bend Jelusick.

- Koja je tajna uspjeha? To nema pravila. Moraju se poklopiti kockice, vrijeme, prilika, naravno, talent, sreća, znanje i, ako se zalomi, neka sretna zvijezda. Tada se možda rodi uspjeh, a možda se to i nikad ne dogodi - kaže nam Dino.

Sredinom rujna objavio je s Jelusickom album prvijenac 'Follow the Blind Man'. Sadrži 11 pjesama, od kojih je dobar dio snimio s prethodnim bendom Animal Drive.

- Rasprodao se svugdje, pa moramo tiskati novu verziju - kaže ponosno.

S bendom dogovara turneju po Brazilu, Meksiku, Čileu, Argentini, Japanu...

- Krećemo u Južnu Ameriku čim The Voice završi - najavljuje.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Novi član žirija

Dinu od prošle subote gledamo u ulozi žirija glazbena showa 'The Voice'. On i Damir Urban (55) pridružili su se dobro poznatim kolegama - Ivani Vanni Vrdoljak i Davoru Gopcu.

- Vrh mi je u showu. Super kemija je i energija. Dao sam se 100% svojim kandidatima. Već smo si postali frendovi. Družimo se subotama, ali i stalno razmišljam o budućnosti što mogu nakon 'The Voicea'.

Favoriti mu se konstano mijenjaju.

Znam ko što moze, ali onda netko dođe, iznenadi me i promijeni mi se slika. To je bit poštenja Voicea - ističe Jelusić.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nakon što je počeo show, nižu se različiti komentari na društvenim mrežama. Dok jedni hvale žiri i kandidate, drugi kritiziraju produkciju. Smatraju da se pola toga ne prikazuje u emisiji.

- Pročitao sam komentare, ali ne dira me to. Ne može me dirati - govori.

Nema djevojku, ali ima obožavateljice

Malo više od mjesec dana dijeli nas do Božića i Nove Godine. Dok će neki otputovati i uživati izvan Lijepe Naše, Dino će biti kod kuće.

- Zadnjih sedam godina sam bio u Americi za Božic. Proveo sam blagdane u hotelu. Novu godinu nisam slavio. Tako da ove ću godine napokon s frendocima proslaviti Novu Godinu - kaže.

Ima planove i za Božić.

- Pjevam na božićnom koncertu u Ciboni. Nešto totalno drugačije, tako da jedva čekam - najavljuje.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/ ilustracija

Pokloni ga ne vesele.

- Nisam baš čovjek od materijalnih stvari. Tako da i meni kad se kupe pokloni, nikad ne znam što da mi kupe jer mi ništa ne treba.

Na ljubavnom planu nema novosti.

- Sretan sam, sretno slobodan. Nemam curu jer mene nema nikad doma - priznaje.

Iako nema djevojku, ima gomilu obožavateljica.

- Ima svakakvih obožavateljica. Znale su dolaziti iz Los Angelesa u Zagreb na koncert i takve stvari - otkriva.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Posljednjih nekoliko mjeseci ne prestaje se pisati i pričati o Aleksandri Prijović. Srpskoj pjevačici koja je rasprodala čak četiri koncerata u zagrebačkoj Areni početkom prosinca i najavila peti.

- Svi me to pitaju. Ubili su me komentari jer sam rekao da mi zvuči k'o kafana. I sad ću još jednom ponoviti, svaka čast na pet arena jer je to neviđeno. To nitko nikad nije uspio u Hrvatskoj i stat ću na tome - zaključuje.