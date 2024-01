Dino Jelusić rasplakao se zbog odluke u 'The Voiceu': Njegovog kandidata preuzela je Vanna

Pjevač i mentor u 'The Voiceu' Dino Jelusić je za prvi par u dvoboj fazi odabrao Marka Vukića i Martina Kosoveca. Zajedno su izveli pjesmu iz mjuzikla Hair 'Let The Sunshine In'.

Oboje su dobili niz pohvala, a onda je došao trenutak za tešku odluku. Dino nije mogao suzdržati suze te je njegova odluka bila posebno teška.

Foto: HRT

Naposljetku je odabrao Marka Vukića i rasplakao se zbog toga što Martin napušta njegov tim.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ipak, Martin nije napustio natjecanje jer ga je iz Dininog tima 'preuzela' Vanna.