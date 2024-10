Dino Jelusić za 24sata: 'Brat i ja smo seki pjevali na svadbi, a u nedjelju smo ga gledali na TV-u'

Neke su stvari suđene da budu, pjeva u svojoj pjesmi legendarni kralj rocka Elvis Presley, a upravo njegovom pjesmom 'Can't Help Falling In Love With You' u bračnu luku uplovila je pjevačica Lorena Jelusić (29), mlađa sestra Dine Jelusića. Pjesmu za prvi ples otpjevali su braća Bruno i Dino, koji su tako poželjeli sve najbolje sestri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.