Pjevač Dino Jelusić (29), umjetničkog imena Jelusick, ranije ovaj tjedan postao je najnoviji član legendarnog rock benda Whitesnake. O svemu je progovorio u emisiji RTL Direkt.

U bendu će biti drugi vokal i na klavijaturi, ali je moguće da će svirati i akustičnu gitaru. Kaže kako frontmen David Coverdale (69) 'želi iskoristiti svaki aspekt' Jelusicka.

- Do turneje imam godinu dana i vremena za spremanje - rekao je Dino.

Na pitanje hoće li naslijediti Coverdalea ispred glavnog mikrofona ako on ode u mirovinu pobjednik prve Dječje Eurovizije nije mogao dati točan odgovor, ali se čini kako to nije u planu.

- Počašćen sam time da me zvao, ali mislim da je pametnije biti u bendu i nakon toga se posvetiti svom radu - rekao je.

Opisao je i kako je uopće došlo do toga da postane član Whitesnakea, koji mu je najdraži bend od kad je dijete. Ispričao je da mu je surađivanje s Trans-Siberian Orchestrom otvorilo izuzetno puno vrata.

- U Americi oni su jedan od najprodavanijih bendova zadnjih pet godina. Uz njih sam razvio puno poznanstava, a uz to sam tijekom korone puno radio. Povezao sam se sa svim svojim idolima i rastao na društvenim mrežama, u potpunosti sam to iskoristio - ponosno je rekao Jelusić.

Poziv da postane član benda jako je iznenadio mladog glazbenika: Coverdale ga je probudio u 2 ujutro.

- Nazvao me jednu večer, ili jutro, i pitao želim li biti u Whitesnakeu. Ja sam odgovorio da sam se tek probudio pa me nazvao kasnije i pričali smo 20 minuta, kad sam prihvatio što god on želi od mene. Radim to iz časti - prepričao je Dino.

Ipak, povukao je crtu što se tiče nekih promjena u izgledu.

- Na minival sam spreman, to sam čak radio za jednu epizodu "Zvijezde pjevaju", ali fudbalerka ne. Nikako - smije se Dino.

Osvrnuo se i na reakcije svojih kolega. Podijelio je kako su ga nazvali razni strani, veliki glazbenici, ali jednako tako i domaće zvijezde.

- Puno me više pogodilo koliko mi je ljudi s naše scene čestitalo. Massimo me zvao tri puta pa Jacques Houdek... Baš mi je bilo toplo oko srca - rekao je.

Podsjetimo, Jelusić je tijekom svoje karijere imao problema s hrvatskom glazbenom scenom i teško mu je bilo surađivati s nekim domaćim glazbenim kućama, kao i s nekim osobama. Jedan od njegovih najvećih kritičara bio je Siniša Vuco (50), koji se u emisiji javio putem videa.

- Ja nemam šta objašnjavati šta sam ja kazao i zašto sam ja kazao. Ja sam jedan od najsretnijih ljudi, jer se ovo događa nekome iz moje branše. Podržavam sve i nadam se, ako prođe ova korona, da će mi Dino pokloniti ulaznicu u prvom redu jer znam sve pjesme - izjavio je vidno sretan Vuco.

Jelusić mu ne zamjera na kritikama.

- Mislim da je cijela situacija s Vucom bila nezgodna, vjerojatno je rekao stvari koje nije htio - rekao je Dino.