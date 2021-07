Pjevač Dino Jelusić (29), čije je umjetničko ime odnedavno Jelusick, nekima je ostao poznat samo kao pobjednik dječje Eurovizije. No u 18 godina svoje glazbene karijere promijenio je svoj stil i smjer, čak je razmišljao o tome da odustane od pjevanja, a sada je postao najnoviji član kultnog i dugovječnog benda Whitesnake.

Dino je oduvijek okružen glazbom. Njegova majka svira flautu, a otac mu je gitarist. Jelusić je rekao kako je krenuo pjevati s tri godine, a po prvi put nastupao na televiziji sa samo pet godina. Njegova karijera mlade glazbene nade nije stala, naprotiv, s 11 godina postao je pobjednik prve Dječje Eurovizije.

- Sjećam se dana kad sam napisao "Ti si moja prva ljubav". Imao sam 10 godina i tata me pitao želim li sudjelovati na natjecanju - izjavio je Dino jednom prilikom.

Njegova pobjeda 2003. omogućila mu je da ubrzo nakon toga objavi svoj prvi album te nastupa po cijelom svijetu. Također mu je omogućila gostovanje u popularnoj emisiji "Sanja" voditeljice i pjevačice Sanje Doležal (58). 12-godišnji Dino je gostovao u emisiji o nadarenoj djeci, ali je ostao zapamćen po tome što je Sanji gledao u dekolte.

- Siguran sam da su svi vidjeli ovaj video. Vrijeme je da se otkrije tko je taj klinac. To sam ja. 2004. godine, gledam u si*e - napisao je pred nekoliko godina na svoje Facebooku.

Doležal mu nije zamjerila te su se 2017. godine našalili na svoj račun i rekreirali taj viralni trenutak, prenosi Tportal.

Zbog puberteta od 2007. godine više nije mogao pjevati tako visoke tonove. Njegov sljedeći album "Living My Own Life", koji je krenuo snimati 2009. godine bio njegov prvi rad kao odrasli umjetnik.

Tad je već slušao bendove kao što su Led Zeppelin, Kingdom Come, Whitesnake i Iron Maiden koji su ga inspirirali da promijeni smjer svoje glazbene karijere. Okrenuo se prema rocku i hard rocku, ali je svojevremeno priznao da je razmišljao o tome da odustane od glazbene karijere.

Za N1 rekao je kako nije uspijevao sklopiti ugovore u hrvatskoj i da su ga 'htjeli držati "pod sobom"'.

- Imao sam faza, došao bih doma, ne bi uopće ni pogledao klavijaturu, ne bih uopće razmišljao da idem pisati pjesme, a i moji roditelji su rekli da ne vide više smisao. Nekako bila je neka polu-depresija - izjavio je Jelusić za InMagazin.

Od 2012. godine je u bendu Animal Drive, koji je i osnovao, ali je na neko vrijeme tijekom 2014. morao zaustaviti svoju karijeru kao pjevač zbog operacije glasnica.

Pravi uspjeh postigao je 2016. godine i to na stranoj sceni. Nakon što je primijećen na izvedbi Show Must Go On, pridružio se američkom bendu Trans-Siberian Orchestra. Sudjelovao je turneji tog benda po Americi i zbog te suradnje primijetila ga je glazbena kuća Frontiers Records.

Riječ je o kući koja stoji iza slavnih bendova poput Whitesnakea i Totoa, a Animal Drive prvi je hrvatski bend koji je potpisao ugovor s tako velikom kućom. Kako je Dini i ostalim članovima Animal Drivea bend Whitesnake najveća inspiracija, ovo im je bila izuzetna čast.

- Izuzetno sam zahvalan i Frontiersima i Trans-Siberian Orchestru, jer su mi oni omogućili da svijet čuje moju glazbu - izjavio je Jelusić.

U međuvremenu je Jelusić završio studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a debitantni album Animal Drivea "Bite!" smatra se vrlo uspješnim. Javnost je imala priliku ponovno se zaljubiti u Jelusića 2019., kad je s glumicom Tarom Thaller (23) nastupao i pobijedio u emisiji "Zvijezde pjevaju".

Njegovi uspjesi su se nastavili: ovog tjedna objavljeno je kako je Dino postao najnoviji član legendarne britanske rock grupe Whitesnake. Dino, koji obožava tu grupu još od kad je dijete, rekao je kako je još uvijek u šoku.

- Izuzetna mi je čast što sam dio jednog od najdražih bendova svih vremena. Telefonski poziv Davida Coverdalea nešto je o čemu svaki pjevač i glazbenik moje generacije može samo sanjati. I dalje mi je sve potpuno nerealno - napisao je na svojim društvenim mrežama.