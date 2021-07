Prije pune 43 godine osnovao ih je legendarni David Coverdale u trenutku kad je napustio još jedne hard rock velikane, Deep Purple. Oba sastava danas su opće mjesto, nezaobilazna točka u glazbenoj povijesti i pop kulturi pa je, time više, mnoge iznenadila vijest kako je novi član prekaljenih veterana Whitesnake postao naš mladi pjevač Dino Jelusić.

Nije se to dogodilo preko noći, niti je baš potpuno iz vedra neba, kako vjerojatno zaista zvuči onima koji nisu pratili Jelusićev rad i brojne inozemne suradnje s velikim imenima posljednjih godina, no definitivno je velika i značajna vijest, posebice za hrvatske prilike.

Isti onaj Coverdale koji je 1978. u Whitesnakeu vidio tek svoj prateću grupu, a vrijeme ga je demantiralo i bend pretvorilo u jednog od predvodnika žanra, sada je u svom bendu poželio Jelusića. Poveznice s originalnim Whitesnakeom s kraja 70-ih? Pa, recimo da ih nema puno. Točnije, legendarni frontmen, alfa i omega Whitesnakea, jedini je originalni član, no i dalje je riječ o vrlo velikom, stadionskom bendu koji je davno nadišao okvire Velike Britanije te je uspjeh pronašao u SAD-u, a zatim i globalno. Davno, no ne i svojim prvim albumima jer Coverdale je tada imao sasvim druge glazbene ideje - udaljiti se od onoga što je radio s Deep Purpleom.

Whitesnake se stoga tražio u bluesu, koketirao čak i sa soul i funk elementima, što danas možda zvuči kao glazbena prethistorija, da bi prvi veći uspjeh ostvarili albumom 'Saints & Sinners' snimljenim 1982. godine. On ih je pak umalo koštao raspada grupe. Nakon brojnih rošada kojima je 'kormilario' Coverdale izdaju 1984. godine čistokrvni rock album 'Slide It In', a vizualni identitet dodatno je prisnažen zaštitnim znakom zmije koja na omotu spomenutog albuma izlazi iz ženskog dekoltea i ulazi, pokazat će se, u povijest.

Tri godine kasnije uspješno su 'skočili' preko bare s baladom 'Is This Love', ogromnim hitom 'Here I Go Again' koji je tjednima kampirao na svim glazbenim top listama svijeta zapadnog svijeta, a status dostignut albumom jednostavno nazvanim 'Whitesnake' više nikada poslije nisu ispustili. Čak ni kad je sljedeći album 'Slip of the Tongue' proglašen teškim promašajem, a nije ga uspio spasiti ni veliki gitaristički virtuoz Steve Vai.

Kako to često biva u glazbenom svijetu, zasićenje i nedostatak kreativnog impulsa s jedne, a relativno velika i značajna diskografija s druge strane recept su za snimanje Best of albuma. Njihova kompilacija najvećih hitova benda pet godina poslije studijskog fijaska dignula ih je i ostvarila komercijalni uspjeh, a Coverdale je nakon još nekoliko okupljanja i preslagivanja postava snimio dodatnih pet studijskih albuma sa Whitesnakeom te tako dogurao do (ne)sretne brojke od 13 komada. Posljednji album 'Flesh & Blood' snimili su 2019., a tko zna koliko koncerata s te turneje je zaustavila pandemija koronavirusa. Iako su još uvijek aktivni, jasno je da Whitesnake, kao i velika većina bendova iz ere 70-ih i 80-ih, danas ipak opstaje na staroj, ali i dobrim dijelom zasluženoj slavi. U tom kontekstu Coverdaleov potez da u bend dovede ponešto mlade i svježe krvi itekako ima smisla.

Zanimljivo, bend je na ovim prostorima, osim po nekolicini svojih velikih hitova, poznat i po jednom bizarnom video isječku iz noćnog programa. Radi se, dakako, o okultistu Milanu Tarotu i njegovom svojedobno nevjerojatno popularnom ezoteričnom showu, u kojem je kao tarot majstor predviđao sudbine ljudi i savjetovao one koji bi ga nazvali u gluho doba noći. Najčešće krajnje osebujnim savjetima. Jednom je prilikom tako, mnogi će se sjetiti, neutješnoj majci koja pokušava oženiti sina savjetovao da mu prenese kako mora pustiti kosu i početi slušati Whitesnake. Ostaje samo nada da je i ta priča, kao i ova recentna Dinina, imala sretan završetak.