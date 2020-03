Dinu su 'priveli' na bini, a Bob Dylan poludio je zbog ćevapa...

Povijest koncerata u Hrvatskoj svjedoči o tome da nisu svi koncerti završavali velikim financijskim uspjesima, koliko god se publika dobro zabavljala. Drugi su pak zahtijevali nadljudske napore da bi se uopće održali.

Zahvaljujući Goranu Mariću zagrebački InMusic festival već odavno uživa međunarodni ugled i dovodi najveća glazbena imena, zahvaljujući odličnoj organizaciji. Ali svake godine festival prate vremenske nepogode. Već su i pomicali datum festivala zbog ljetnih pljuskova i proloma oblaka koji svake godine potope Jarun i publiku.

Bila je 2008. godina kad je Prodigy prvi put došao na INMusic. Dan prije koncerta karte su bile rasprodane, kamion s opremom već je bio na Jarunu, ali je tehnika slavnog benda odbila postaviti binu jer je jedan prolom oblaka sasuo hektolitre vode na teren koji je ostao metar pod vodom. Sve je spasio čovjek iz Marićevog tima. Vlado, inače bivši vojni inžinjerac, nazvao je svog kuma u Zagorje koji ima bager. Na dan koncerta, ujutro u sedam bager je već kopao kanal u koji se počela polako slijevati voda. Do navečer bina je bila postavljena i party je mogao početi.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

I Vladimir Mihaljek sjeća se svojih neuspjeha. Pula ga je dva puta koštala ozbiljnog novca. Prvi put je u Arenu početkom 70-ih doveo Korni grupu. Bili su na vrhuncu popularnosti.

- Znao sam da mogu napuniti Arenu bez problema. Uoči koncerta otišao sam s prijateljima Puljanima na ručak i zatim do kioska da im kupim karte za koncert. Kaže mi žena – dobili ste prvi red. Skoro sam se onesvijestio. Vratio sam se u hotel i od muke zaspao. Bude me dečki i krećemo prema obližnjem koloseumu, kad tisuće ljudi po ulicama. Dočekali su Korni grupu kao da su Beatlesi. Ali u Areni nikoga. Kažem ja dečkima da počnu svirati. I počne svirka pred 50 ljudi. A onda 10 minuta kasnije masa je probila sve ulaze i Arena se ispunila do vrha. Nitko nije kupio ulaznicu. Koncert je bio fenomenalan, svi su se odlično proveli osim mene. Ja sam ostao kratak za bar 20.000 tadašnjih maraka - prisjeća se Mihaljek.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Koju godinu kasnije Miha se Puljanima htio osvetiti dovodeći u Arenu 'Boney M'. Sredinom 70-ih bili su u zenitu popularnosti.

- Tad sam sve organizirao preko pulskog menadžera Valtera Kiršića. On je napravio sve po mojim uputama, angažirao batljun redara kojima smo rekli da neće dobiti ni dinara honorara ako publika bez karata uđe u Arenu. Platio sam i 10.000 maraka policu osiguranja od lošeg vremena i otkazivanja koncerta - govori Mihaljek.

Zadovoljan svojim paklenim planom, u cik zore uzeli su jutene vreće i ogradili cijeli prostor oko Arene da se izvana ne bi vidjelo unutra. Navečer, opet ista scena. Oko Arene tisuće ljudi, u Areni 200-300 stranaca koji su kupili karte. Izađe Boney M, počnu svirati pred praznom Arenom. Deset minuta kasnije, opet sve isto. Arena puna do vrha – nitko kartu kupio nije. Koncert fantastičan, ja izgubio 30.000 maraka na kartama i još 10.000 na polici osiguranja jer je vrijeme bilo kao s razglednice.

Foto: Tomislav Miletic/Pixell

Takvu sreću nije imao Vojvodina koncert. Doveli su Boney M u Novi Sad. Nisu platili policu osiguranja od lošeg vremena, a taj dan baš je pala kiša i zahladnjelo je. Pola sata prije koncerta, Bobby Farell izašao je iz garderobe s toplomjerom.

- Žao mi je, vani je 13 stupnjeva, a meni u ugovoru piše da ne nastupamo ako je temperatura ispod 15, rekao je i vratio se u garderobu.

Sličnih problema imali su i drugi organizatori. Moressey, poznat kao zakleti vegan, nije želio izaći na pozornicu na Šalati na prvom INMusic festivalu 2006. godine, dok se ne pogase svi roštilji s kojih je na binu dopirao miris pečenih ćevapa i pljeskavica.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Bob Dylan u Varaždinu 2008. godine održao je jedan od svojih najlošijih koncerata, bez ikakvog kontakta s publikom. Navodno je poludio jer je tijekom cijelog koncerta pozornica bila obavijena dimom pečenjara koje su bile postavljene ispod stagea.

Ekskluzivno: Prince dolazi u Zagreb 28. studenog!“ vrištali su naslovi u hrvatskim medijima kad se u kolovozu 2010. godine tadašnji direktor zagrebačke dvorane Arena pohvalio informacijom o vrhunskom koncertu koji je zapravo tek bio u fazi pregovora.

Budući da koncert mora ostati stroga poslovna tajna sve do uplate avansa , to se u slučaju Princea nije dogodilo. Točno mjesec dana kasnije mediji su objavili da je Prince odgodio dolazak u Zagreb i da se traži novi termin, ali danas pokojna zvijezda nikad više nije došla u Hrvatsku.

Foto: Reuters/Pixsell

Kad je 2004. godine Radio 101 slavio 20. godišnjicu osnivanja, organizirali su veliki koncert u Domu sportova. Organizacijski – zalogaj je bio velik. Svakih pola sata na stageu su se izmjenjivali izvođači, a da sve ide u minutu točno brinuo se Miljenko Kniewald kao stage manager ispred Radija 101. Pedantan kakav je uvijek bio, razradio je precizan plan. Dok je jedan bend bio na stageu, drugi je već čekao spreman u backstageu, a treći na hodniku. I tako svi od prvog do posljednjeg.

Foto: Dalibor Urukalović/Pixsell

No, jedan od glavnih gostiju bio je Dino Dvornik. Njegov bend već je uredno čekao svoj red - najprije u garderobi, zatim na hodniku i sad su već došli do backstagea. Do nastupa je ostalo još 15 minuta, a Dine Dvornika nigdje. Kniewald, sad već već sasvim izvan sebe naredio je policajcima da ga hitno nađu i privedu. Tako je i bilo. Dino je jedini glazbenik na hrvatskoj sceni kojeg je policija doslovno privela na stage.

POGLEDAJTE VIDEO: