Lasagna predstavio novi singl: To je kombinacija agresivnog zvuka sa šašavim aranžmanom

Nakon uspješnog prvog singla 'End the party' kojim je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavlja 'Sedated', drugo izdanje s nadolazećeg albuma koje jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako je i ranije najavio, novi materijal postaje eksponencijalno agresivniji, a 'Sedated' odlazi još dalje u smjeru žešćeg, sirovijeg i dinamičnijeg zvuka. Ipak, unatoč izraženijoj tvrdoći, pjesma zadržava prepoznatljivu neozbiljnost i zaigranost koja je obilježila njegov dosadašnji rad, posebno u pjesmama poput 'Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much'.

Foto: PROMO

Upravo taj kontrast, između grubog, gotovo kaotičnog zvučnog identiteta i namjerno razigranih, ponekad čak i apsurdnih aranžmanskih rješenja, postaje ključna okosnica novog materijala. Baby Lasagna time dodatno učvršćuje svoj autorski potpis, balansirajući između žanrovske agresije i ironijskog odmaka koji njegovu glazbu čini prepoznatljivom i pristupačnom.

- Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti ''blueprint'' za daljnji rad -ističe Baby Lasagna, naglašavajući kako 'Sedated' predstavlja kreativni temelj nadolazećeg albuma.

Foto: PROMO

Tematski, 'Sedated' otvara prostor za osobniju i ranjiviju stranu autora. Pjesma se bavi intenzivnim trenucima napada panike, ali i unutarnjim konfliktom koji dolazi sa strahom od njihovog priznanja, kako sebi, tako i drugima. Riječ je o iskustvu koje ga prati još od srednjoškolskih dana i koje je, kako sam kaže, postalo neizostavan dio njegove svakodnevice.

Upravo ta iskrenost daje pjesmi dodatnu dubinu: iza energične i naizgled 'razigrane' površine krije se ozbiljna tema mentalnog zdravlja, interpretirana na način koji izbjegava patetiku i klišeje. Umjesto toga, Baby Lasagna bira pristup koji kombinira humor, ironiju i sirovu energiju, stvarajući prostor u kojem se teške teme mogu komunicirati direktno, ali bez opterećenja.

Vizualni identitet singla dodatno je zaokružen upečatljivim spotom koji prati 'Sedated'. Spot donosi intenzivnu, vizualno dinamičnu i estetski odvažnu priču koja reflektira unutarnji nemir i kaotičnu energiju same pjesme. Kroz brze izmjene kadrova, naglašene kontraste i pomno osmišljenu scenografiju, video pojačava osjećaj nelagode i napetosti, ali istovremeno zadržava dozu apsurda i igre koja je ključna za cjelokupni identitet projekta.

Foto: PROMO

'Sedated' ne funkcionira samo kao još jedan singl, već kao jasna izjava smjera, zvučnog, vizualnog i konceptualnog. Riječ je o izdanju koje potvrđuje kreativnu evoluciju Baby Lasagne, ali i hrabrost da se osobne teme prenesu u snažan, nekonvencionalan glazbeni izraz.