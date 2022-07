DJ Steve Aoki pogodio poznatu splitsku influencericu tortom

Splitska influencerica Ela Jerković i ove je godine na Ultra Europe Festival ponijela transparent 'Steve Aoki cake me!'. Bila je poprilično sigurna da će i četvrti puta biti počašćena legendarnim potezom DJ Aokija (44), koji tijekom izvođenja svoje pjesme 'Cake me' tortom gađa odabranog člana publike. Što je Ela poželjela, to je i dobila.

Nasred podija ispred glavne pozornice, legendarni DJ odgovorio je na njezin poziv i udario je komadom torte točno gdje je željela - u glavu.

Influencerica je, sudeći prema fotografijama, ostala oduševljena. Naravno, morala je to odmah i zabilježiti. Uzela je mobitel i brzinski 'opalila' nekoliko selfija za Instagram.

Inače, Ela je za svaki slučaj ponijela rezervnu odjeću kako bi se mogla presvući i nastaviti partijati.

