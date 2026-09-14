Meghan Markle objavila video obiteljske idile u Engleskoj

Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, iznenadila je pratitelje na Instagramu objavivši kratku snimku koja donosi rijedak pogled na svakodnevicu njezine obitelji nakon povratka u Veliku Britaniju.

Video prikazuje različite trenutke iz obiteljskog života, među kojima su prizori Meghan i princa Harryja u prirodi, ali i Harryja s djecom na ribarskom čamcu. U jednom od kadrova Meghan, odjevena u ležernu kombinaciju i gumene čizme, bezbrižno skače po blatnjavoj lokvi. U videu svira pjesma poznate grupe Wham!, 'Wake Me Up Before You Go-Go', a vojvotkinja je u video stavila emojije britanske zastave i crvenog srca.

Posebnu pažnju privukli su prizori princa Harryja s djecom. Na jednom od njih otac i djeca provode vrijeme na malom jezeru, uživajući u ribolovu i prirodi. Cijela snimka ostavlja dojam opuštenog obiteljskog dana, daleko od formalnosti i kraljevskih događanja. Za Meghan je ovo ujedno i jedan od prvih javnih uvida u život obitelji nakon povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo. Harry i Meghan posljednjih su godina svoj život gradili u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što su se 2020. godine povukli s dužnosti članova kraljevske obitelji.

Foto: Rafael Bossio

Njihov povratak u Veliku Britaniju izazvao je velik interes javnosti, posebice zbog pitanja hoće li njihov dolazak značiti i promjenu odnosa s kraljevskom obitelji. Povratak u Veliku Britaniju ne znači i njihov povratak kraljevskim dužnostima. Kralj Charles potvrdio je da će Harry i Meghan i dalje imati status privatnih osoba te da se njihove dobrotvorne aktivnosti smatraju njihovim osobnim izborom.

U službenom pismu naglašeno je da su se vojvoda i vojvotkinja od Sussexa još 2020. godine povukli iz predstavljanja Suverena te da više nisu aktivni članovi kraljevske obitelji. Također je potvrđeno da njihove titule 'Njegovo Kraljevsko Visočanstvo' i 'Njezino Kraljevsko Visočanstvo' ostaju u mirovanju te da ih Harry i Meghan ne koriste. Unatoč tome, čini se da obitelj svoj novi boravak u Velikoj Britaniji nastoji iskoristiti za mirnije i privatnije obiteljske trenutke. Upravo je takav dojam Meghan ostvarila ovom objavom, kroz prizore prirode, igre i druženja koji prikazuju sasvim drugačiju stranu života vojvode i vojvotkinje od Sussexa.