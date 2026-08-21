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MNOGI SE ŠALE

Harry i Meghan vraćaju se u Britaniju, a građani poručuju: 'Bože, pomozi nam svima...'

Piše Stela Kovačević,
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Harry i Meghan vraćaju se u Britaniju, a građani poručuju: 'Bože, pomozi nam svima...'
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Foto: MISC
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Povratak je izazvao obrojne reakcije britanske javnosti, a sudeći prema komentarima na društvenim mrežama i britanskim portalima, nisu ih svi dočekali raširenih ruku

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Princ Harry i Meghan Markle vraćaju se u Veliku Britaniju. S Archiejem (7) i Lilibet (5) planiraju provoditi dulje razdoblje u Ujedinjenom Kraljevstvu, počevši od ovog mjeseca. Djeca bi ondje trebala krenuti u školu u rujnu, a detalji o njihovom novom domu i obrazovnoj ustanovi u kojoj će pohađati nastavu zasad se drže u strogoj tajnosti.

Povratak je, očekivano, izazvao obrojne reakcije britanske javnosti, a sudeći prema komentarima na društvenim mrežama i britanskim portalima, nisu ih svi dočekali raširenih ruku.

Meghan Markle and Prince Harry spotted in New York
Foto: ABIY

Jedan od njihovih najglasnijih britanskih kritičara, Piers Morgan, na vijest je reagirao sarkastično: "IZVANREDNE VIJESTI: Emigriram", poručivši tako da bi zbog njihova povratka upravo on mogao napustiti Veliku Britaniju.

SELE SE Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo
Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo

Reakcije dijela britanske javnosti bile su vrlo oštre. The Telegraph je svoju kompilaciju komentara čitatelja naslovio "God help us all", odnosno "Bože, pomozi nam svima". Jedan od čitatelja pritom je povratak Harryja i Meghan povezao s njihovim narušenim odnosom s kraljem Charlesom. Smatra da su se vratili u trenutku koji kralja stavlja u nezgodnu poziciju. Naime, ako ih ponovno prihvati, može izgledati kao da im popušta, a ako ih drži podalje, riskira dodatno produbljivanje obiteljskog sukoba.

Royal Salute Polo Challenge
Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Mnogi su se prisjetili kako su Harry i Meghan, nakon odlaska iz kraljevske obitelji javno iznosili svoje probleme s monarhijom i općenito životom u Velikoj Britaniji - od intervjua s Oprah Winfrey - pa sve do Netflixove dokumentarne serije Harry & Meghan, Harryjevih memoara Spare i slično.

- Znači, sav onaj Netflixov dokumentarac i žaljenje Oprah bilo je uzalud - sarkastično je komentirao jedan korisnik. 

Foto: Instagram

Ipak, ima i pozitivnih reakcija. Dio javnosti smatra da bi njihov povratak mogao biti prilika za popravljanje odnosa s kraljem Charlesom te da bi Harryjeva djeca, Archie i Lilibet, trebala imati priliku upoznati svoju britansku obitelj.

ŽELE POPRAVITI ODNOSE Princ Harry i Meghan javno će se ispričati kralju Charlesu?
Princ Harry i Meghan javno će se ispričati kralju Charlesu?

Britanska ministrica obrazovanja Lucy Powell rekla je da je odluka Harryja i Meghan da djecu školuju u Velikoj Britaniji 'veliko priznanje obrazovnom sustavu', a izrazila je i nadu da bi njihov povratak mogao biti 'dio većeg pomirenja' unutar kraljevske obitelji

Foto: Instagram

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Oglasio se i gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. Na pitanje o njihovim sigurnosnim aranžmanima rekao je da je riječ o privatnoj stvari te dodao:

- Želimo im sve najbolje u potezu koji poduzimaju.

Da javnost ipak nije jednoglasna, pokazuju i podaci YouGova. Prema njihovu istraživanju, 21 posto Britanaca podržava povratak Harryja i Meghan, dok mu se 33 posto protivi. Ostatak ispitanih nema stav ili nije siguran.

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