Harry i Meghan opet doselili u Britaniju: Hoće li to biti novi početak ili je drama na pomolu?

Šest godina nakon što su napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Sjedinjene Države, princ Harry i Meghan Markle ponovno su se preselili u Veliku Britaniju. Je li odluka trajna još se ne zna, ali zasigurno je na dulji period budući da je poznato da su odlučili djecu na jesen upisati u britanske škole. Navodno su uselili u privatnu kuću izvan Londona, a točna lokacija zasad nije javno objavljena. Najviše se spominju Cotswoldsi, ruralno područje zapadno od Londona, ali službena potvrda njihove točne adrese ne postoji.

I tako je jedan posjet u srpnju promijenio sve. Naime, Meghan i Harry tada su us klopu godišnjeg odmora došli u Veliku Britaniju posjetiti obitelj i ubrzo se pročulo da im je bilo toliko lijepo te da su se prisjetili svih stvari koje ih vežu za tu zemlju. Samo par dana kasnije, pojavila se vijest da su se opet odlučili doseliti. Vijest je u britanskim medijima odjeknula poput bombe. Reakcije dijela britanske javnosti bile su vrlo oštre. The Telegraph je svoju kompilaciju komentara čitatelja naslovio "God help us all", odnosno "Bože, pomozi nam svima".

Povratak je zanimljiv upravo zato što dolazi nakon jednog od najtežih razdoblja u odnosima unutar britanske kraljevske obitelji. Harry i Meghan otišli su početkom 2020., najprije u Kanadu, a zatim u Kaliforniju. Željeli su financijsku neovisnost, veću kontrolu nad vlastitim životom i manje pritiska britanskih medija. Umjesto tišine dobili su novu vrstu javnosti: postali su samostalni medijski brend, ali i najglasniji kritičari institucije iz koje su potekli.

U Americi su potpisali ugovor s Netflixom, pokrenuli produkciju, Meghan je imala podcast Archetypes, a Harry je objavio memoare Spare. Dokumentarna serija Harry & Meghan privukla je veliku pažnju, a Harryjeva knjiga otvorila je niz novih sukoba. Pisao je o odnosu s ocem Charlesom, bratom Williamom i maćehom Camillom, a među najzvučnijim tvrdnjama bila je ona da ga je William tijekom jedne svađe fizički napao.

Šokantna otkrića kod Oprah

Podsjetimo, najveći lom dogodio se 2021., kada su Harry i Meghan razgovarali s Oprah Winfrey. "Bio sam zarobljen, ali nisam znao da sam zarobljen. Nisam vidio drugog izlaza", rekao je tada Harry o odluci da napuste zemlju. Meghan je govorila o vlastitim psihičkim problemima i osjećaju da nije dobila potrebnu pomoć. "Nisam šutjela, nego su me ušutkali. U jednom trenutku poželjela sam da više nisam živa", rekla je Meghan šokiranoj Oprah. A prilično je odjeknula i Meghanina tvrdnja da se u kraljevskoj obitelji razgovaralo o boji kože njezina nerođenog djeteta. Par nije otkrio identitet osobe koja je navodno sudjelovala u tom razgovoru. Buckinghamska palača odgovorila je da su optužbe ozbiljno shvaćene, ali da se sjećanja mogu razlikovati.

Nakon toga povratak u normalne obiteljske odnose postao je mnogo teži. Harry je nastavio javno govoriti o obitelji, dok je William uglavnom šutio. Između braće i danas postoji ozbiljan jaz. Pa koji bi onda mogli biti razlozi povratka ove obitelji, pitaju se mnogi?

Ključ povratka

Upravo su njihova djeca Archie i Lilibet navodno jedan od ključnih razloga za novu britansku fazu života. Archie je rođen u Londonu 2019., dok je Lilibet rođena u Kaliforniji 2021. Djeca su gotovo cijeli život provela u Americi. Sada će dio školovanja provesti u Britaniji, što znači da će imati mnogo više kontakta s očevom obitelji i zemljom iz koje potječe. Meghan i Harry ne vraćaju se u kraljevsku službu niti dobivaju novu službenu ulogu. Ostaju privatni članovi obitelji, zadržavaju dom u Montecitu, a britanski život bit će prije svega povezan sa školovanjem njihove djece. Važnu ulogu mogao bi imati i Harryjev odnos s ocem. Nakon godina napetosti, posljednjih mjeseci pojavili su se znakovi približavanja između Harryja i kralja Charlesa.

Posebnu pozornost izazvao je njihov susret u Highgroveu, koji se smatra važnim korakom prema obnovi obiteljskih odnosa. Harry je već ranije govorio o želji da bude bliže ocu, a povratak u Britaniju mogao bi mu to znatno olakšati.

Za Harryja je to velika promjena. U Kaliforniji je izgradio život koji nema gotovo nikakvu institucionalnu vezu s monarhijom, ali Britanija je i dalje mjesto njegova djetinjstva, školovanja, vojne karijere i obiteljske povijesti. Njegov povratak zato ne mora značiti da žali zbog odluke iz 2020. Može jednostavno značiti da se život obitelji promijenio i da više ne želi da njegova djeca Britaniju poznaju samo kroz povremene posjete.

Za Meghan je povratak drukčiji. U Americi je bila u okruženju koje joj je profesionalno i kulturno poznatije, a posljednjih je godina pokušala izgraditi vlastiti identitet kroz lifestyle projekte, produkciju i nove poslovne pothvate. U Britaniji će, međutim, ponovno biti promatrana kroz kraljevsku priču, bez obzira na to koliko se od nje pokušavala udaljiti.

Živjeli su američki san

Kada su stigli u Kaliforniju, Harry i Meghan nisu samo promijenili adresu. Promijenili su način na koji zarađuju, način na koji komuniciraju s javnošću i odnos prema vlastitom statusu. Prije odlaska Harryjeva je uloga bila unaprijed određena: bio je član kraljevske obitelji koji je imao službene obveze i predstavljao monarhiju. U Americi je postao producent, autor, govornik i zagovornik različitih humanitarnih tema. "Naš život je sada sjajan. Imamo prekrasnu kuću, prekrasnu obitelj", poručio je dok su živjeli u Americi.

Meghan je imala sličan zaokret. Nakon nekoliko godina u kojima je bila prvenstveno poznata kao vojvotkinja od Sussexa, ponovno je počela graditi osobni brend. Podcast, televizijski projekti i lifestyle sadržaj omogućili su joj da bude poznata kao Meghan Markle, a ne samo kao Harryjeva supruga.

Njihov američki život zato je bio svojevrsni eksperiment. Željeli su zadržati vrijednost koju im daje kraljevsko podrijetlo, ali bez obveza koje uz taj status dolaze. To je model koji je privlačan, ali i težak za održavanje. Kraljevska titula i obiteljska povezanost daju im golemu prepoznatljivost, ali istodobno ih stalno vraćaju u priču od koje su se pokušali odvojiti.

Netflixova serija to je dobro pokazala. Umjesto da kraljevsku prošlost ostave iza sebe, Harry i Meghan upravo su je pretvorili u sadržaj. Isto se dogodilo sa Spareom. Harry je želio ispričati vlastitu verziju života u palači, ali je knjiga istodobno postala još jedan dokaz da se od tog života nije moguće jednostavno odvojiti.

U međuvremenu su dobili i novu obiteljsku rutinu. Montecito im je pružio privatnost kakvu je bilo puno teže imati u Londonu, a Archie i Lilibet odrasli su izvan svakodnevnog kraljevskog protokola. Djeca su pritom ostala pod snažnom zaštitom roditelja i rijetko su bila izložena javnosti. Sada se taj model mijenja. Britanija više neće biti samo mjesto iz kojeg potječe Harry, nego i mjesto u kojem će njegova djeca provoditi važan dio godine.

Svi pamte Megxit

Njihov odlazak 2020. u britanskim se medijima brzo pretvorio u priču poznatu kao "Megxit". Sam naziv bio je izvedenica od Brexita i sugerirao je da Meghan ima presudan utjecaj na odluku o odlasku. Harry je poslije više puta pokazao da je odluka bila i njegova te da je pitanje sigurnosti i odnosa prema medijima za njega bilo posebno važno.

U početku je postojala mogućnost da par zadrži određene kraljevske obveze. Međutim, nakon pregovora s kraljicom Elizabetom II. dogovoreno je da neće nastaviti raditi kao viši članovi kraljevske obitelji. Time je završila jedna od najneobičnijih faza njihove priče: Harry je ostao princ i član obitelji, ali više nije bio dio njezina službenog aparata.

Uslijedili su komercijalni ugovori, intervjui i javna iznošenja obiteljskih problema. Svaki novi potez dodatno je udaljavao Harryja i Meghan od palače. Istodobno su u javnosti postali gotovo jednako poznati kao i prije odlaska.

U tome i jest najveća ironija njihova povratka. Željeli su udaljenost od britanskog medijskog sustava, ali su zahvaljujući vlastitim intervjuima i projektima postali još važnija tema upravo tih medija.

Jesu li sada sigurni?

Povratak nije jednostavan ni zbog sigurnosti. Harry je nakon odlaska izgubio automatsko pravo na policijsku zaštitu koju je imao kao radni član kraljevske obitelji. Zbog toga je vodio sudski spor s britanskim vlastima, tvrdeći da njegova obitelj nije dovoljno zaštićena kada dolazi u zemlju.

Sudovi nisu prihvatili njegov zahtjev za automatskom zaštitom. Razina osiguranja određuje se prema procjeni rizika i okolnostima konkretnog posjeta. Harry je pritom više puta govorio da se zbog sigurnosnih razloga ne osjeća ugodno dovoditi obitelj u Britaniju.

Sada ipak planira život u zemlji. To znači da su on i Meghan morali prihvatiti drukčiji način zaštite nego prije odlaska. Problem nije nestao, ali očito više nije prepreka za dulji boravak. Nije poznato kakve će se mjere poduzeti za njihovu sigurnost niti tko će to platiti.