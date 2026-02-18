Obavijesti

GOSPODIN SAVRŠENI

Djevojke u vili sve teže skrivaju ljubomoru, a jedan potez baš nitko nije očekivao

Djevojke u vili sve teže skrivaju ljubomoru, a jedan potez baš nitko nije očekivao
Foto: RTL

Kad se kandidatkinje okupe u vili, krenut će komentiranje i brzo će postati vidljivo tko je s kim dobar. Jedna će djevojka na teži način doznati da joj sustanarke ponovno pričaju iza leđa

U showu 'Gospodin Savršeni'  ljubavna igra opasno se zahuktala, djevojke traže pažnju, emocije se bude, a ulozi su sve veći. Još jedan cocktail party prilika je da se izbore za vrijeme s Karlom i Petrom i dokažu da baš one trebaju dobiti svoju ružu.

„Cijelo vrijeme ga gledam gdje je, nikako da se približi. Očekujem taj razgovor... Kad je moje vrijeme?“ požalit će se jedna od njih.

Kad se kandidatkinje okupe u vili, krenut će komentiranje i brzo će postati vidljivo tko je s kim dobar. Jedna će djevojka na teži način doznati da joj sustanarke ponovno pričaju iza leđa.

Foto: RTL

Neke će se dame tijekom večeri ponašati prilično čudno, a oči će im stalno bježati prema Karlu i Petru i djevojkama koje odvode na razgovore. Svoje mišljenje imat će o svemu, a komentari će frcati na sve strane.

„Nije danas sva svoja, čudna je. Hvata je ljubomora, nije baš nalik njoj“, komentirat će pojedine djevojke cijelu situaciju.

Kad stigne ceremonija ruža, napetost će se itekako moći osjetiti jer djevojke će biti u drukčijem raspoloženju nego dosad: „Od posljednje ceremonije sve su djevojke nesigurne. Ima malo tenzija u kući, vidjet ćemo!“

Foto: RTL

A iako će voditelj Marko Vargek najaviti kako večeras neće biti dodatnih iznenađenja, jedna djevojka ipak će sve razuvjeriti. Iz vedra neba, odlučit će kako baš na licu mjesta mora nešto priznati svom Savršenom: „Ispričavam se, htjela bih ti se obratiti pa ću doći da ti budem bliže.“

O čemu je riječ i tko napušta Kretu nakon nove ceremonije ruža, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

