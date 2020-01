'Dobijemo 1000 eura za seks ispred kamera u reality showu'

Danonoćno žive pred očima milijuna ljudi, tuku se, svađaju, psuju, seksaju, plaču, otkrivaju intimu... A sve to s jednim ciljem - postati slavan. Jer kad nemaš neki konkretan talent, bolje prečica do slave od realityja nema. A mi Hrvati smo, očito, ozbiljni u tom ‘poslu’. Izvoz roba i proizvoda nam ne ide nešto pretjerano dobro, ali barem izvozimo reality zvijezde. Sve više i više Hrvata slavu traži preko grane, a Srbi njihove ‘usluge’ masno plaćaju...

Reality počinje puno prije samog castinga. Producenti određenog showa unaprijed su izabrali natjecatelje koji ulaze u kuću. Složili su profile prema tome tko bi drugom parirao psihički, a tko fizički. U srpskim realityjima za razliku od hrvatskih zovu kandidate pod jednim uvjetom - što luđi to bolji. Mi se svi međusobno poznajemo iz prethodnih sezona. Nama je to posao. I to jako dobro plaćen posao, govori u anonimnoj ispovijesti Hrvat koji je u srpskim realityjima ispekao zanat TV zvijezde. Zbog strogih stavki ugovora koje ga obavezuju na ‘šutnju’ čak i nekoliko godina nakon završetka projekta, svoja iskustva ispričao je redakciji 24sata pod uvjetom da mu ne otkrijemo identitet.

Foto: Happy Tv

Nastavlja svoje svjedočanstvo: Oni točno znaju tko koga zna iz noćnog života, a tko je s kim prethodno imao seksualne odnose. To je recept za uspjeh. Što više imaš ‘’prljavštine’’ iza sebe bolji si kandidat. U ugovorima koje potpisujemo jasno je naznačeno da sudionik ne smije biti krvno povezan s bilo kojim članom produkcije. No, kako to izgleda u praksi? Skroz drugačije. Osim što produkcija zna ubaciti osobe koje su rodbinski povezane, produkcija ima i svoje miljenike. Što to znači? Ti ljudi mogu raditi što god žele bez da im prijati diskvalifikacija. Međutim, nije samo produkcija ta koja ima svoja pravila. I mi, natjecatelji imamo svoje zahtjeve. Za koje naravno trebaš imati kredibilitet. Krenimo od mojih. Prije ulaska odmah sam rekao kako trebam svaki dan imati svježu hranu. Iako izgleda kao najobičniji zahtjev vjerujte mi ljudi tamo često gladuju. I dok bi drugi maštali o komadiću hrane ja sam u tajnoj sobi dobivao obilne porcije. Punog želudca bi se probudio spreman napraviti pravi show.

Foto: Screenshot/youtube

Drugi uvjet bio je da se dio honorara isplati prije samog početka showa. To sam tražio prije svake sezone. S nikim iz produkcije nisam u rodu pa mi je lakše raditi probleme kada znam da je nekoliko desetaka tisuća eura već na mom računu. Iako jedna sezona traje i po devet mjeseci izlasci su dogovoreni. Znate ono kada piše da je netko završio u bolnici, a nema fotografije izlaska ili ulaska u bolnicu. E to je znak da je netko izašao na nekoliko sati iz realityja zbog xy razloga. Uvijek uz pratnju osiguranja. Prije samog ulaska određeni ljudi moraju biti u karantenu. Tu također nastupaju moji uvjeti. Uvijek je riječ o hotelima s pet zvjezdica, najfinijom hranom i za razliku od ostalih kandidata imam mobitel. Posjeti su zabranjeni, ali ako si reality faca u predsjednički apartman ti dolaze prijatelji. Sjećam se karantene prije ulaska u jedno sezonu. Većina je spavala u lošim sobama, a ja sam izašao na koncert uz pratnju osiguranja. A ako ste se pitali zašto su neki privilegirani, odgovor je jednostavan - pravoj reality zvijezdi sve je dopušteno. U ugovorima postoji još nekoliko dodataka. Ja ih zovem dodaci na skandale.

To vam je otprilike kao noćni rad u Njemačkoj. Naporno, ali isplativo. Za seks dobijete između tisuću i pet tisuća eura. Ovisi o tome s kim je, koliko traje, koliko se priča o njemu, je li osoba slobodna ili zauzeta. Korištenje mobitela u realityju je strogo zabranjeno osim ako niste zvijezda poput mene. Onda imate pristup određenim podatcima i tajnim pozivima bez snimanja. U svakom realityju postoji tajni ulaz i izlaz kroz koji ulaze producenti i dolaze pričati s nama o novim ponudama koji automatski znače novi ugovor. Jedna od najvećih zabluda je to da je reality novac lak novac Zamislite sebe da morate provesti devet mjeseci s osobom koja je psihički nestabilni. I za kraj. Reality je pravim igračima unosan posao i svi oni koji nas vrijeđaju.- zapamtite da mi zarađujemo deset puta veću plaću od obrazovanih ljudi, a nakon ‘’luksuznog zatvora’’ trošimo ga na egzotična putovanja i markirane krpice. Zvuči dobro, zar ne?

Foto: Happy Tv

Dan nas košta 10.000 eura

Dok kandidati gube živce na međusobne prepirke i sukobe izolirani od svakodnevice, iza kamera u svakom trenutku prati ih 150 zaposlenika koji rade u tri smjene.

Toliko je barem u slučaju trenutačno najeksponiranijeg reality showa u Srbiji, ‘Zadruga’, koju Pink TV emitira treću sezonu za redom.

- Biranje kandidata je više nego složen posao u kojem sudjeluje tim naših stručnjaka. Na projektu su angažirani casting menadžeri poznaju ljude u svim životnim sferama. Odabir kandidata je sve, samo ne slučajnost i nasumično biranje. Prije početka treće sezone Zadruge imali smo opciju da se putem Instagram profila vlasnika Pink televizije, Željka Mitrovića, prijave oni koji bi željeli sudjelovati. Stiglo je na desetine tisuća upita, a obavili smo nekoliko stotina razgovora s najzanimljivijim kandidatima - objasnili su nam u velikom intervjuu producenti Pink TV-a. Oni po prvi puta samo za 24sata otkrivaju tajne i trikove stvaranja reality zvijezda, otkrivaju koliko se ‘love’ vrti u tom biznisu te koliko Hrvata svakodnevno strastveno prati skandale anonimaca i zvijezda okupljenih u reality show “Zadruga 3”. Sutra. Samo u 24sata.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':