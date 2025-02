Dobila tri Grammyja, a onda je šokirala: 'Imam ženu i dijete...'

Pjevačica Annie Clark, poznatija kao St. Vincent, iznenadila je sve na 67. dodjeli glazbenih nagrada Grammy na kojoj je osvojila tri kipića u obliku gramofona, viješću da ima ženu i kćer. U svom govoru na Grammyju za najbolju rock pjesmu zahvalila je svojoj divnoj obitelji - supruzi Leah i njihovoj kćeri.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kasnije je novinarima iza pozornice rekla da su Leah i ona pažljivo skrivale vijest da imaju kćer pa otkrila da je djevojčica još uvijek vrlo mlada.

- Povijesno gledano, uvijek je bilo ljudi koji nisu bili heteroseksualni, pogotovo mnogi od njih u glazbenom svijetu, ali osjećam da ih je ove godine posebno puno među pobjednicima, što je naravno sjajno. Empatija i humanost, idemo! - izjavila je za The Hollywood Reporter.

Za Billboard 2024. pričala je o svom albumu 'All Born Screaming' i otkrila da je queer, a to se odnosi na osobe koje se ne identificiraju kao heteroseksualni ili cisrodni, bez korištenja nekog određenog termina.

- Svaki album koji sam ikada snimila bio je vrlo osoban i odražavao je ono što se u tom trenutku događalo u mom životu. Ja sam queer. Znam kako se prilagoditi različitim kontekstima. Ideja identiteta kao izvedbe jasna mi je od djetinjstva - rekla je tada.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

St. Vincent osvojila je tri Grammyja - za najbolju rock pjesmu (Broken Man), za najbolju izvedbu alternativne glazbe (Flea) i za najbolji album alternativne glazbe (All Born Screaming).

Podsjetimo, kantautorica je najavila i dolazak na ovogodišnji INMusic festival koji se održava od 23. do 25. lipnja na zagrebačkom Jarunu. Umjetničko ime St. Vincent Annie Clark je odabrala inspirirana stihom iz pjesme „There She Goes My Beautiful World“ Nick Cavea kao referencu na ime bolnice u kojoj je umro pjesnik Dylan Thomas.