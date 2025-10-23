Obavijesti

VELIKA ČAST

Dobio prvu poslovnu ponudu pa je morao odbiti: Evo kakvu su priliku ponudili princu Louisu...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Dobio prvu poslovnu ponudu pa je morao odbiti: Evo kakvu su priliku ponudili princu Louisu...
2
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Neobična ljubav i velik interes 7-godišnjeg člana britanske kraljevske obitelji zapeli su za oko organizatorima zanimljivog natjecanja koji su mu ponudili važnu ulogu

Britanski princ Louis nedavno je primio svoju prvu 'poslovnu ponudu'. Organizatori Svjetskog prvenstva u gađanju kestena pozvali su dječaka da bude počasni pokrovitelj, piše The Telegraph. Taj je poziv došao kao rezultat izjave prinčeve majke kako dječak uživa u igri skrivanja ovih jesenskih plodova.

OBLJETNICA U LONDONU Nestašni princ Louis opet ukrao pažnju: Na paradi u Londonu zadirkivao brata i radio grimase
Nestašni princ Louis opet ukrao pažnju: Na paradi u Londonu zadirkivao brata i radio grimase

Iako se ideja čini vrlo zabavnom, roditelji malenog princa morali su odbiti ovu ponudu. 'Zaista cijenimo poziv, no princ Louis se trenutno mora koncentrirati na školu', objasnio je glasnogovornik Kensingtonske Palače.

Princ Louis napravio show na proslavi ro?endana djeda kralja Charlesa
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Princeza Kate, majka malenog princa, prilikom susreta s američkom prvom damom Melanijom Trump otkrila je kako njen najmlađi sin uživa u sakupljanju i skrivanju kestena po njihovom domu: 'Nalazimo kestene po kuhinjskim ormarićima, njegovom krevetu - posvuda!', prenosi Hello! Magazin.

JAKO ČAROBNO! Pa ovo je san svakog djeteta! Princeza Kate priredila je svojoj djeci nezaboravan izlet...
Pa ovo je san svakog djeteta! Princeza Kate priredila je svojoj djeci nezaboravan izlet...

Ovogodišnje izdanje Svjetskog prvenstva u gađanju kestena održano je 12. listopada u Southwicku, u Northamptonshireu. Održavanju ovog natjecanja pripomogao je i djed princa Louisa, kralj Charles, koji je organizatorima pripomogao poslavši im preko 300 kestena.

PROSLAVA ZA KRALJA FOTO Princ Louis ukrao djedu Charlesu pozornost: Izvodio je grimase i nasmijavao brata
FOTO Princ Louis ukrao djedu Charlesu pozornost: Izvodio je grimase i nasmijavao brata

Budući da je urod kestena, zbog suhog ljeta, bio manji ove godine, pošiljka iz palače uvelike je pomogla. 'Dostava iz palače Windsor bila je jako kvalitetna. Bili su (kesteni) fantastični, oni su ti koji su osigurali da nastavimo s natjecanjem', objasnio je St John Burkett, jedan od organizatora Prvenstva.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London
Foto: Isabel Infantes

Svjetsko prvenstvo u gađanju kestena održava se od 1965. godine, a bavi se i prikupljanjem sredstava za pomoć osobama s oštećenjem vida. Pobjednici prvenstva krune se i prigodnim titulama pa ih tako proglase  'Kraljicom kestena' i 'Kraljem kestena'.

OSVOJIO SVE PRISUTNE Princ Louis dobio konkurenciju! Mali Charles (5) oduševio je sve
Princ Louis dobio konkurenciju! Mali Charles (5) oduševio je sve

