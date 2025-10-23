Dobio prvu poslovnu ponudu pa je morao odbiti: Evo kakvu su priliku ponudili princu Louisu...

Britanski princ Louis nedavno je primio svoju prvu 'poslovnu ponudu'. Organizatori Svjetskog prvenstva u gađanju kestena pozvali su dječaka da bude počasni pokrovitelj, piše The Telegraph. Taj je poziv došao kao rezultat izjave prinčeve majke kako dječak uživa u igri skrivanja ovih jesenskih plodova.

Iako se ideja čini vrlo zabavnom, roditelji malenog princa morali su odbiti ovu ponudu. 'Zaista cijenimo poziv, no princ Louis se trenutno mora koncentrirati na školu', objasnio je glasnogovornik Kensingtonske Palače.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Princeza Kate, majka malenog princa, prilikom susreta s američkom prvom damom Melanijom Trump otkrila je kako njen najmlađi sin uživa u sakupljanju i skrivanju kestena po njihovom domu: 'Nalazimo kestene po kuhinjskim ormarićima, njegovom krevetu - posvuda!', prenosi Hello! Magazin.

Ovogodišnje izdanje Svjetskog prvenstva u gađanju kestena održano je 12. listopada u Southwicku, u Northamptonshireu. Održavanju ovog natjecanja pripomogao je i djed princa Louisa, kralj Charles, koji je organizatorima pripomogao poslavši im preko 300 kestena.

Budući da je urod kestena, zbog suhog ljeta, bio manji ove godine, pošiljka iz palače uvelike je pomogla. 'Dostava iz palače Windsor bila je jako kvalitetna. Bili su (kesteni) fantastični, oni su ti koji su osigurali da nastavimo s natjecanjem', objasnio je St John Burkett, jedan od organizatora Prvenstva.

Foto: Isabel Infantes

Svjetsko prvenstvo u gađanju kestena održava se od 1965. godine, a bavi se i prikupljanjem sredstava za pomoć osobama s oštećenjem vida. Pobjednici prvenstva krune se i prigodnim titulama pa ih tako proglase 'Kraljicom kestena' i 'Kraljem kestena'.