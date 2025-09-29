Princeza Charlotte te prinčevi George i Louis prošli su tjedan imali priliku uživati u čaroliji omiljenog Harryja Pottera na setu nove serije
Pa ovo je san svakog djeteta! Princeza Kate priredila je svojoj djeci nezaboravan izlet...
Britanski kraljevski par, Kate Middleton i princ William priredili su svojoj djeci nezaboravan doživljaj. U petak su ih odveli na set nove serije o Harryju Potteru gdje su maleni obožavatelji bolje upoznali čarobni svijet Hogwartsa. George, Charlotte i Louis imali su tako priliku upoznati se s redateljem Mikom Mylodom i glumcima, među kojima su bili i Dominick McLaughlin koji će u novoj seriji utjeloviti Harryja, Alastair Stout koji će tumačiti Rona Weasleya te Arabella Stanton koja glumi Hermione Granger.
Izvor sa seta za Daily Mail rekao je kako je djecu dovela Kate, budući da je William bio u posjeti ocu, kralju Charlesu III., u Škotskoj. Ono što je njihov izlet učinilo uistinu posebnim, bilo je to što se radilo o samo jednoj noći snimanja na toj lokaciji. Najviše je zasigurno uživao sedmogodišnji Louis koji je dobio priliku voziti se u legendarnom Hogwarts Expressu.
Kraljevska obitelj već dugo ne krije svoju ljubav prema popularnoj franšizi pa je zanimljivo napomenuti da su se 2013. godine princ William i Kate Middleton, koja je tada bila trudna s princem Georgom, prošetali Ulicom pokvarnjaka te se čak sukobili čarobnim štapićima u Warner Bros Studio Touru u Londonu. Kraljica Camilla je ranije otkrila kako je kralj Charles III., uz oponašanje glasova likova, volio čitati knjige o Harryju Potter svojim unucima.
Snimanje serije o mladom čarobnjaku Harryju Potteru najavljeno je još 2023. godine, a kada izađe bit će dostupna na platformi HBO. Tvorci serije zamislili su da svaka od sezona prati radnju po jedne od 7 knjiga. Uz prethodno navedene glumce, u seriji bi se trebali pojaviti i Lox Pratt kao Draco Malfoy, Paapa Essiedu kao profesor Snape, John Lithgow kao Albus Dumbledore, Nick Frost kao Hagrid te Janet McTeer kao Minerva McGonagall.
