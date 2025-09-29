Pa ovo je san svakog djeteta! Princeza Kate priredila je svojoj djeci nezaboravan izlet...

Britanski kraljevski par, Kate Middleton i princ William priredili su svojoj djeci nezaboravan doživljaj. U petak su ih odveli na set nove serije o Harryju Potteru gdje su maleni obožavatelji bolje upoznali čarobni svijet Hogwartsa. George, Charlotte i Louis imali su tako priliku upoznati se s redateljem Mikom Mylodom i glumcima, među kojima su bili i Dominick McLaughlin koji će u novoj seriji utjeloviti Harryja, Alastair Stout koji će tumačiti Rona Weasleya te Arabella Stanton koja glumi Hermione Granger.

Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION

Izvor sa seta za Daily Mail rekao je kako je djecu dovela Kate, budući da je William bio u posjeti ocu, kralju Charlesu III., u Škotskoj. Ono što je njihov izlet učinilo uistinu posebnim, bilo je to što se radilo o samo jednoj noći snimanja na toj lokaciji. Najviše je zasigurno uživao sedmogodišnji Louis koji je dobio priliku voziti se u legendarnom Hogwarts Expressu.

Kraljevska obitelj već dugo ne krije svoju ljubav prema popularnoj franšizi pa je zanimljivo napomenuti da su se 2013. godine princ William i Kate Middleton, koja je tada bila trudna s princem Georgom, prošetali Ulicom pokvarnjaka te se čak sukobili čarobnim štapićima u Warner Bros Studio Touru u Londonu. Kraljica Camilla je ranije otkrila kako je kralj Charles III., uz oponašanje glasova likova, volio čitati knjige o Harryju Potter svojim unucima.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Snimanje serije o mladom čarobnjaku Harryju Potteru najavljeno je još 2023. godine, a kada izađe bit će dostupna na platformi HBO. Tvorci serije zamislili su da svaka od sezona prati radnju po jedne od 7 knjiga. Uz prethodno navedene glumce, u seriji bi se trebali pojaviti i Lox Pratt kao Draco Malfoy, Paapa Essiedu kao profesor Snape, John Lithgow kao Albus Dumbledore, Nick Frost kao Hagrid te Janet McTeer kao Minerva McGonagall.