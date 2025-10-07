Obavijesti

OSVOJIO SVE PRISUTNE

Princ Louis dobio konkurenciju! Mali Charles (5) oduševio je sve

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Yves Herman

Maleni prijestolonasljednik Princ Charles od Luksemburga unio je šarm u abdikaciju svog djeda, velikog vojvode Henrija. Petogodišnjak se igrao s cipelama, mazio uz roditelje i pokrivao uši kada je bilo jako bučno

Prošlog je tjedna, točnije 3. listopada, veliki vojvoda Henri od Luksemburga službeno odstupio s vlasti, ustupivši mjesto svom najstarijem sinu, velikom vojvodi Guillaumeu, u dobrovoljnoj abdikaciji. Ovaj potez uslijedio je manje od godinu dana nakon što je Henri (70) najavio da će se povući s dužnosti tijekom 25. godine svoje vladavine, a prijelaz je formaliziran na ceremoniji u Velikoj vojvodskoj palači u Luksemburgu, piše People

Abdication ceremony of Luxembourg's Grand Duke Henri and swearing-in ceremony of his son Guillaume, in Luxembourg
Foto: Yves Herman

Veliki vojvoda Guillaume (43) i njegova supruga, nova velika vojvotkinja Stéphanie, roditelji su sinova princa Charlesa (5) i princa Françoisa (2). Princ Charles je očarao goste na ceremoniji prisege u Zastupničkom domu, a svojim ponašanjem izazvao je smijeh i veselje.

Kamere su uhvatile i trenutak kada je mali princ živnuo tijekom ceremonije kada se spomenulo njegovo ime, što je nasmijalo njegove roditelje i bake i djedove.

Iako ima samo 5 godina, princ Charles sada je prijestolonasljednik nakon djedove abdikacije i oca na prijestolju.

Abdication ceremony of Luxembourg's Grand Duke Henri and swearing-in ceremony of his son Guillaume, in Luxembourg
Foto: Yves Herman

Kada se kraljevska obitelj pojavila na balkonu palače, maleni Charles se priljubio uz svog oca, povremeno stavljajući ruke preko ušiju da blokira buku gomila, a njegov mlađi brat François promatrao je gomilu.

Preslatkog luksemburškog princa Charlesa mnogi uspoređuju s britanskim princem Louisom, najmlađim sinom princa Williama i Kate Middleton. Maleni Louis je također poznat po svojim grimasama i nestašluciima na važnim kraljevskim događanjima, s kojima nasmijava sve prisutne. 

Commemoration of the 80th anniversary of Victory in Europe (VE) Day
Foto: Aaron Chown

